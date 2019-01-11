Роберт Паттинсон меняет профессию: главный герой "Сумерек" стал лицом новой коллекции Dior

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Роберт Паттинсон для весенней коллекции Dior
Роберт Паттинсон для весенней коллекции Dior / Instagram/ @dior

Любимый вампир миллионов снялся в фотосессии для весенней коллекции модного дома Dior. 32-летний Роберт Паттинсон отлично влился в роль модели, а представители бренда уже порадовали поклонников результатом.

Представители Dior презентовали результат сотрудничества со знаменитым голливудским актером на официальной странице бренда в Instagram.

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Роберт Паттинсон уверенно позировал в весенне-летней коллекции 2019 года перед камерой известного фэшн-фотографа Питера Линдберга. Локацией для съемок стали крыши домов Парижа, среди которых покрытия магазина Le Bon March.

На фотографиях Роберт Паттинсон позирует в классических нарядом и в образах в стиле "кэжуал". Актер появился на черно-белых фото в кожаном плаще, куртках-косухах, классическом костюме и в комбинезоне в полоску.

Роберт Паттінсон
Роберт Паттинсон для весенней коллекции Dior / Instagram / @dior

Паттінсон з сутінок для реклами dior
Голливудский актер в объективе Линдберга / Instagram / @dior

Паттінсон для dior сутінки
Любимый вампир позировал в классических образах / Instagram / @dior
Паттінсон
Роберт Паттинсон / Instagram / @dior

Паттінсон для зйомки Dior
Актер позировал в полосатых комбинезонах / Instagram / @dior

Паттінсон
Роберт Паттинсон / Instagram / @dior

Роберт Паттінсон
Голливудский актер в объективе Линдберга / Instagram / @dior
 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд
Источник: 24 канал
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