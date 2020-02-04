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Роберт Паттинсон признан эталоном мужской красоты: кто из звезд попал в бьюти-рейтинг

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Роберт Паттинсон – самый красивый мужчина планеты / Instagram / @official_robertpattinson

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва определил мужчину, который имеет идеальные черты лица. В этом году имя красавца – Роберт Паттинсон. Его внешность оказалась безупречной на 92.15%.

По словам пластического хирурга, благодаря математической пропорции он определяет знаменитостей, которые имеют наибольший процент "совершенства". В прошлом году эталоном красоты среди представительниц прекрасного пола, согласно его исследованиям, стала 23-летняя модель Белла Хадид. Теперь победу в бьюти-соревнованиях среди мужчин получил 33-летний британский актер Роберт Паттинсон.

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На официальной странице в инстаграме влиятельного английского пластического хирурга доктора Джулиана Де Сильвы появилось долгожданное сообщение, в котором он, в соответствии с правилом золотого сечения, назвал самого красивого знаменитого мужчину планеты. Роберт Паттинсон смог обойти Брэдли Купера, Дэвида Бекхэма и даже голливудского соблазнителя Брэда Питта. Черты его лица идеальны на 92.15%.

Он стал победителем в пяти категориях благодаря своим правильным чертам и острым скулам. Дотянуть до идеала Роберту помешали только тонкие губы,
– заверил Джулиан Де Сильва.

Кто вошел в звездный бьюти-рейтинг?

​1. Роберт Паттинсон – 92.15% идеальности. 


Роберт Паттинсон / Instagram / @official_robertpattinson

​2. Генри Кавилл – 91.64% идеальности. 

​3. Бредли Купер – 91.08% идеальности. 


Бредли Купер / Instagram / @bradleycooper__original

4. Брэд Питт – 90.51% идеальности. 


Брэд Питт / Instagram / @brioni_official

5. Джордж Клуни – 89.91% идеальности. 


Джордж Клуни / Instagram / @georgeclooneynews

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Джордж Клуни Брэд Питт Брэдли Купер Звездные романы
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