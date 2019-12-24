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Роберт Паттинсон заявил, что пойдет в порно, если "Бэтмен" провалится в прокате

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Роберт Паттинсон / Esquire

Как известно, в следующем фильме о Бэтмене, который выйдет в 2021 году, Роберт Паттинсон сыграет главного героя. Однако голливудский актер неоднократно комментировал фильм, чем давал понять, что он готов к поражению в исполнении этой роли.

Несколько недель назад Роберт Паттинсон заявил, что он слишком скучный и думает, что фанаты не будут такими активными к его персоне, как после премьеры "Сумерек".

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Однако своим заявлением для издания The Guardian звезда Голливуда просто ошеломил. Он пообщался с журналистами о своей карьере, в процессе разговора признавшись, что является очень самокритичным, поэтому участие в фильме Мэтта Ривза – большое достижение для него.

Нет более строгого критика для меня, чем я сам, поэтому мне ни о чем больше не стоит беспокоиться,
– сказал Паттинсон.

После чего заявил, что в случае провала фильма "Бэтмен" он кардинально сменит жанр и снимется в артхаусном порно. Напомним, премьера фильма с Паттинсоном в роли Бэтмена запланирована на 24 июня 2021 года.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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