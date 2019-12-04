Роберта де Ниро раскритиковали за сцену в фильме "Ирландец", где он "бьет воздух": подробности

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Кадр из фильма "Ирландец" / www.culturamente.it

Такой ожидаемый и нашумевший фильм "Ирландец", над которым работал Мартин Скорсезе, получил безжалостную критику. Фанаты в сети негодуют из-за нереалистично показаных сцен с Робертом де Ниро.

В конце ноября криминальная драма "Ирландец", режиссером которой выступил культовый кинотворец Мартин Скорсезе, вышла на стриминговом сервисе Netflix. Она стала одной из самых дорогих для киноресурса. На ее производство потратили около 150 миллионов долларов. Однако даже такой престижный бюджет не обеспечил картине отличных отзывов.

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В социальной сети Twitter зрители выразили свое недовольство определенными сценами с Робертом де Ниро. По словам фанатов, создатели смогли омолодить актеров с помощью спецэффектов, однако на дублерах все-таки сэкономили. Многие пользователи твиттера обратили внимание на сцену на 28 минуте, где главный герой якобы бьет продавца магазина ногами, однако на самом деле машет ногами мимо. Неидеальные кадры из фильма можно увидеть невооруженным глазом, как заявили фанаты.

 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Netflix Голливуд
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