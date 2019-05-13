Роберту Паттинсону – 33! Путь к успеху самого красивого "вампира" современности

Бесспорно, такого харизматичного и красивого актера, как Роберт Паттинсон, знает каждая девушка и женщина, ведь в него невозможно не влюбиться. Сегодня, 13 мая, актер празднует 33-летие. По случаю его дня рождения мы расскажем вам его путь к успеху и поделимся подборкой самых лучших фильмов.

Путь к успеху

Роберт Паттинсон родился 13 мая 1986 года в Лондоне. Мать Роберта Клэр занималась работой в модельном агентстве, а отец Ричард работал над отправкой грузовых автомобилей из США. Мальчик в семье рос не один, у него есть две старшие сестры – Виктория и Лиззи.

Читайте также: Адель – 31! История успеха самой богатой британской певицы, завоевавшей сердца миллионов

В детстве Роберт был очень скромным и замкнутым. Несмотря на это, британец мечтал стать актером. Побороть страх ему помогла мать. Кроме первых спектаклей в театре, Паттинсон пробовал свои силы в модельной карьере, что позволило ему стать более открытым, перестать бояться публики и сцены.



Роберт Паттинсон

Уже в 12-летнем возрасте он начал модельную карьеру, а три года спустя стал актером любительского театра Barnes Theatre Company.

Роберт Паттинсон дебютировал как актер в 2004 году. Его первым кинопроектом стал фильм "Кольцо Нибелунгов", который был основан на средневековой немецкой поэме. Роберт исполнил незначительную роль, но это помогло ему начать свой актерский путь.

Читайте также: Джиджи Хадид – 24! Успешная модель о моде, здоровье и красоте

Конец 2005 года стал знаменательным для будущего актера. Роберт сыграл ученика из Хогвартса Седрика Дигори в фильме "Гарри Поттер и Кубок Огня". Несмотря на то, что до съемок фильма Паттисон не читал книгу, он прекрасно справился с задачей. Эта роль позволила Паттинсону закрепиться в мире кино. Издание Times Online называло его звездой завтрашнего дня и предсказывало большое будущее. Журналисты не ошиблись.



Роберт Паттинсон и Даниэл Рэдклифф

На поприще славы его вывела роль загадочного юноши-вампира. Вся женская половина человечества увлекалась актером. В период с 2008-го по 2012-й год мир увидел пять частей "Сумерек", Роберт Паттинсон получил около 50 миллионов долларов.

Читайте также: Виктории Бекхэм – 45! Как успешная бизнесвумен совмещает работу, материнство и спорт

Однако деньги, слава и мировое признание не приносили актеру удовольствие, ведь все видели в нем лишь миловидного Эдварда Каллена. На самом же деле он хотел раз и навсегда распрощаться с этим образом. Актер часто признавался, что съемки в "Сумерках" не приносили ему особого удовольствия, а были банальным отрабатыванием подписанного контракта.



Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

Фильм выпил у актера немало крови. Актер неоднократно жаловался на то, что поклонницы постоянно хотят присутствовать в его жизни, заглядывают в окна и вмешиваются в личное пространство.

Любовь Беллы и Эдварда вне экрана

Еще одной важной страницей в жизни актера, которую он перевернул, но которую не забудут поклонники фильма – роман с коллегой Кристен Стюарт. Пара всячески пыталась скрыть отношения. На вопрос журналистов, встречаются ли они, актеры отрицательно качали головой, однако папарацци неоднократно "ловили" пару за горячими поцелуями или за совместными прогулками.

Поклонники сериала, которые влюбились в своих героев Эдварда и Беллу, прикипали к экранам с новостями, чтобы хоть что-то услышать об отношениях влюбленных. На шоу Опры Уинфри актеры таки признались во взаимной любви друг к другу, однако сделали это за кулисами студии. В конце 2011 года актер все-таки признался всем: они с Кристен – действительно вместе.



Роберт и Кристен были парой и за пределами съемочной площадки "Сумерек"

Они появляются на публике как пара, и больше не скрывают своих отношений. Уже через год оба живут вместе в Лос-Анджелесе. В том же году мир шокирует известие о том, что Кристен закрутила мини-роман с режиссером Рупертом Сандерсом, у которого она снималась (фильм "Белоснежка и Охотник").

Долго не думая, на следующий день Паттинсон уехал из дома, где жил вместе с Кристен. Через полгода пара снова сошлась, еще через полгода разошлась во второй раз. В 2013 году пара окончательно разорвала отношения.

Увлечения и путешествия актера

Роберт является олицетворением мужчины, которым можно вдохновляться, ведь он прекрасно смотрится на всех фотосессиях для модных глянцев и рекламных кампаний, отлично играет на гитаре и фортепиано, прекрасно поет и, самое главное, является одним из тех актеров, за которыми неоднократно будем наблюдать еще на протяжении многих лет. Его успех и путь к мировому признанию лишь зародились и уже показали прекрасные результаты.



Роберт Паттинсон – заядлый путешественник

Актер много путешествует, а страной, которая его больше всего поразила, называет Бразилию.

Раньше я не бывал в Южной Америке и даже не подозревал, насколько их культура отличается от нашей. Местные жители очень добродушные, радостные и открытые. Они бросаются на шею при первой встрече и не понимают, почему ты так холодно реагируешь. Мне нравится простота бразильцев,

– рассказал актер.

Топ-5 лучших фильмов актера

Британец является примером того, как не погубить свою карьеру, став актером одной роли. Прославившись благодаря молодежной фэнтези-саге "Сумерки", Роберт начал сниматься в проектах, которые по-настоящему раскрыли его актерский талант.

Когда я начал работать актером, то понял, насколько интересна эта профессия. Ты должен развиваться, всю жизнь учиться, чтобы суметь сыграть любую роль. Каждая работа открывает новый мир, пробуждает интерес к новым знаниям. Даже если этого нет в сценарии, ты можешь предположить, что твой персонаж любит классическую музыку, и сам начинаешь ее слушать,

– отметил Роберт.

1. "Сумерки": смотрите трейлер онлайн:

2. "Помни меня": смотрите трейлер онлайн:

3. "Воды слонам": смотрите трейлер онлайн:

4. "Милый друг": смотрите трейлер онлайн:

5. "Отголоски прошлого": смотрите трейлер онлайн: