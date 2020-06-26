Наука не стоит на месте, поэтому появление робота с искусственным интеллектом в фильме было прогнозируемым. На днях в западных СМИ появились первые детали новой научно-фантастической ленты и кадры с роботом Эрикой.

Как сообщает The Hollywood Reporter, картина выйдет в прокат с названием b. По сюжету, ученый, работавший в Японии над усовершенствованием человеческой ДНК, понимает, насколько его программа опасна. Он прекращает разработку и пытается спасти женщину с искусственным интеллектом, которую сам спроектировал.

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Такая идея научно-фантастического фильма понравилась голливудским продюсерам. На создание ленты уже выделили 70 миллионов долларов. Несколько продюсерских компаний стремятся сотрудничать с создателями фильма.

Пока авторы проекта ищут режиссера, который бы взялся за экранизацию футуристического сюжета. А вот с главной героиней уже определились: роль женщины выполнит робот Эрика, которую создали в 2018 году ученые из Осаки и Киото. В сети опубликовали несколько кадров, которые поражают реалистичностью. Робот с искусственным интеллектом очень напоминает живого человека, ведь создатели уделили много времени на то, чтобы Эрика повторяла движения обычной женщины.

"В других ситуациях актеры включают собственный жизненный опыт, чтобы вжиться в роль. Но Эрика не имеет этого. Она была создана с нуля, чтобы сыграть роль в этом фильме. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции, такие как контроль скорости ее движений, беседу, демонстрацию чувств, проявление характера и язык тела", – рассказал один из создателей картины Сэм Хозе.

Смотрите кадры с роботом Эрикой: видео

Ожидается, что съемочный процесс начнется в 2021 году. Пандемия коронавируса не повлияет на съемки, ведь Эрика не уязвима к вирусам и не требует грима или каких-то советов по актерской игре. Съемки пройдут не в Японии, а в Европе.