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Род Стюарт пытался ворваться на детскую вечеринку: звезду арестовали

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Род Стюарт / Instagram / @sirrodstewart

74-летний британский певец вместе с 39-летним сыном Шоном устроили драку на детской вечеринке. Инцидент произошел во Флориде в канун Нового года. Учитывая видеодоказательства агрессивного поведения звезд, охранник, пострадавший во время спора, подал обвинения в суд.

На днях рок-легенда Род Стюарт вместе со своим сыном-музыкантом Шоном и несколькими детьми пытались вломиться на частную детскую вечеринку в одном из отелей города Палм-Бич в штате Флорида. Знаменитость не обращал внимания на запрет охранника, который препятствовал их действиям.

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В результате словесной перепалки Род Стюарт первым ударил работника в грудь. Шон поддержал звездного папочку и также применил силу в отношении персонала отеля. На место происшествия прибыла полиция, которая урегулировала конфликт между мужчинами.

Детали спора удалось зафиксировать благодаря системе видеонаблюдения в отеле. Так, полиция установила, что первичными агрессорами драки были Род и Шон Стюарты.

И хотя легендарный музыкант объяснил применение силы чрезмерной обеспокоенностью относительно того, что ему запрещают попасть на детский праздник, охранник подал обвинения в избиении в суд. Заседание состоится уже сегодня, 5 января. Суд примет наказание для музыкантов.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети
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