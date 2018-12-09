Родители Кейт Миддлтон продают дом, который покупали для нее и Пиппы: интригующие детали

Родители герцогини Кембриджской решили продать дом, который купили для дочек за 780 тысяч фунтов стерлингов. Сестры поделили его еще до того, как Кейт стала частью королевской семьи. Имение планируют продать почти вдвое дороже.

Трехэтажная квартира, которую родители герцогини Кембриджской решили продать, расположена в западном районе Лондона. Как сообщает The Daily Mail, Майкл и Кэрол Миддлтоны купили дом в 2002 году за 780 тысяч фунтов стерлингов. Теперь он выставлен на рынок за 1 миллион 950 тысяч.

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Особняк "Chelsea" Кейт Миддлтон и ее сестра Пиппа поделили еще задолго до того, как первая вышла замуж за принца Уильяма. Теперь она не нуждается в отдельном жилье, поскольку проживает в 20-ти комнатном доме на территории Кенсингтонского дворца. А ее младшая сестра Пиппа вышла замуж за миллионера Джеймса Мэттьюза и переехала в пятиэтажный особняк в Лондоне.

Дом Миддлтонов обставлен изысканной мебелью и выдержан в спокойных тонах. В нем есть три спальни, две ванные комнаты, кухня, столовая, гостиная и несколько гостевых комнат.



Дом семьи Миддлтон / The Daily Mail



Одна из трех спален в доме Кейт Миддлтон / The Daily Mail



Кухня в доме, что был приобретен для Кейт и Пиппы Миддлтон / The Daily Mail



Гостиная в доме семьи Миддлтон / The Daily Mail



Ванная комната / The Daily Mail



Столовая в доме Кейт и Пиппы Миддлтон / The Daily Mail



Коридор в доме Кейт Миддлтон / The Daily Mail



Вторая спальня в доме семьи Миддлтон / The Daily Mail