Родные Анастасии Заворотнюк отреагировали на новость о диагностировании у нее опухоли мозга

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в центре внимания из-за новости о диагностировании у нее опухоли мозга. Такая информация распространяется в российских СМИ с августа 2019 года. 22 апреля в сети появился документ, подтверждающий болезнь звезды и ее выписку из больницы. Родственники Анастасии отреагировали на это и заявили, что не комментируют состояние ее здоровья.

Журналисты издания "Комсомольская правда" сообщали о том, что по информации родственников актрисы, ее выписали из больницы, однако она до сих пор находится под наблюдением врачей. Однако, на инстаграм-странице, которую ведет окружение Анастасии, отмечают, что они, как и раньше, никаких комментариев относительно ее самочувствия не дают.

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Документ, в котором говорилось о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому (опухоль мозга) появился вчера. Анастасия общается с поклонниками через аккаунт в сети инстаграм. Именно там близкие Анастасии опубликовали сообщение, в котором отметили, что состояние здоровья Заворотнюк не комментируют.

Кроме этого, сообщалось, что актриса проходит курс лечения препаратом нового формата, который блокирует рост раковых клеток, под названием кейтруда (Keytruda). Что касается этого, то окружение Анастасии заявило, что не имеет никаких сведений про этот препарат и он никогда не использовался во время лечения знаменитости.

Считаем своим долгом обратить ваше внимание на такую информацию. Нам поступают вопросы относительно препарата кейтруда (который, как пишут, принимает Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны! Проверяйте, по возможности, любую информацию, которая может повлиять на ваше здоровье,

– говорится в сообщении.