Родственник Меган Маркл отметился громким заявлением о марихуане: неожиданные детали

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в очередной раз вынуждена смущаться из-за своих родственников. Племянник жены принца Гарри призвал британцев легализовать марихуану.

26-летний Тейлор Дули является одним из скандальных родственников Меган Маркл, сообщает Mirror. В Орегоне он занимается выращиванием каннабиса, поэтому откровенно призывает Великобританию легализовать марихуану в стране.

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По словам племянника герцогини, ежегодно британцы могут получать в бюджет 6 миллиардов долларов, которые позволят улучшить различные сферы их жизни. Однако пока закона о легализации марихуаны нет, страна теряет немало денег, а потребители пользуются услугами так называемого черного рынка.

"Это 6 миллиардов долларов, что поступают в руки наркоторговцам, которые могут облагаться налогом и использоваться для школ и городов, а также в сфере здравоохранения и инициатив, которые действительно имеют значение. Великобритания теряет много, потому что не может провести реформу – легализовать марихуану для медицинских или рекреационных нужд, и действительно изменить все к лучшему", – заявил Тейлор Дули.



Племянник Меган Маркл – Тейлор Дули / Mirror

Стоит отметить, что ранее Тейлор Дули отличался резонансными заявлениями о Меган Маркл. Наркоторговец заявлял, что в 2011 году на первой свадьбе герцогини с режиссером Тревором Энгельсом была марихуана, которую гостям раздавали в специальных подарочных мешочках. Зажигательную свадьбу отпраздновали на Ямайке, а через 2 года пара заявила о разводе.

Из-за таких заявлений Тейлора Дули не пригласили на королевскую свадьбу. Однако, по информации западных СМИ, мужчина все же приехал в Лондон, где по-особому отметил бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри.