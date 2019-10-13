Родственники Анастасии Заворотнюк опубликовали первое официальное заявление

Пока все российские СМИ распространяют информацию, что Анастасия Заворотнюк перестала узнавать людей, родственники актрисы решили сделать первое официальное заявление. На официальной инстаграм-странице они обратились к журналистам и общественности с просьбой не спекулировать на теме здоровья Анастасии.

Еще в начале августа 2019 года в СМИ появилась информация, что в 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. С тех пор звезда проходит лечение в московских клиниках, а российские журналисты ищут новых инсайдеров, чтобы узнать хоть какие-то факты о ее лечении. Издание даже обещали миллионные вознаграждения за первые фото Анастасии Заворотнюк в палате. В то же время родственники воздерживались от каких-либо комментариев, а на днях дали официальный ответ на такие действия журналистов.

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Родные Анастасии Заворотнюк признались, что страдают от чрезмерного внимания журналистов. Представители прессы караулят их у больницы, где актриса проходит курс лечения, и у поместья. Поэтому родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" попросили уважать их право на приватность.

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право нужно уважать, оно – в приоритете перед всяким интересом и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей. Считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят возле больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо, а когда пытаются прорваться через пост охраны; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото человека, который болеет", – заявили они, добавив соответствующие фото.

Кроме этого, родственники Анастасии Заворотнюк прокомментировали информацию СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора и не реагирует на людей. Медики, по их данным, делают все для того, чтобы состояние актрисы не ухудшилось. Эту новость опровергли родственники звезды.

Заголовки, с которыми сегодня выходят газеты, снова за гранью добра и зла. Мы официально заявляем: нет (сопора, – LifeStyle 24), это неправда!

– говорится в официальном заявлении.

В то же время родственники Анастасии Заворотнюк не комментируют ее состояние здоровья. В официальном заявлении они призвали общественность прекратить распространение фейковых новостей и добавили, что отныне будут опровергать ложную информацию о лечении актрисы.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

В начале августа 2019 года соседи Анастасии Заворотнюк утверждали, что звезда перед госпитализацией жаловалась на сильные головные боли и впоследствии внезапно покинула свое имение. После этого журналисты узнали, что у героини сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили последнюю стадию рака мозга.

Актриса обратилась за помощью к медикам Германии и Польши. Именно хирургическое вмешательство назвали одной из причин резкого ухудшения состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Кроме этого, вероятной причиной заболевания назвали инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки.

Анастасия Заворотнюк в течение месяца находилась в Европейском медицинском центре, что в Москве. Там, по данным российских СМИ, актриса пережила глубокую кому и длительное лечение в реанимации. Как только звезде сериала "Моя прекрасная мама" стало легче, родственники срочно перевели ее на лечение в реабилитационный госпиталь, который помогает тяжелобольным пациентам. Бывший муж Анастасии Завортнюк заявил, что чрезмерное внимание журналистов и непрофессиональная работа медиков стали причиной ее перевода в другой госпиталь.