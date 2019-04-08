Родственники Майкла Джексона сняли фильм, в котором отрицают его обвинения в педофилии

Скандальная кинолента "Покидая Неверленд" является самым обсуждаемым фильмом даже через месяц после выхода. Несмотря на откровенные рассказы мужчин, подвергшихся насилию от Майкла Джексона в детском возрасте, его родственники всячески пытаются оспорить обвинения. Так, они сняли фильм "Неверленд из первых рук" (Neverland Firsthand), в котором его близкие опровергают все обвинения.

После выхода скандального фильма о Майкле Джексоне его близкие всячески пытались оспорить факты, о которых рассказывали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. Так, племянница поп-короля назвала их признание бессмысленными и пустыми. Однако в мире не верят в его невиновность и результатом недоверия является то, что в Лондоне снесли его статую, а на радио ВВС больше не транслируют его песни. В ответ на это родственники Майкла Джексона сняли документальный фильм, в котором много знакомых встало на его защиту. Об этом сообщает Vanity Fair.

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Кинолента получила название "Неверленд из первых рук" (Neverland Firsthand). В съемках приняли участие племянники Майкла Джексона, его бывший продюсер и технический директор, который сотрудничал с ним. По их словам, рядом с поп-королем никогда не было обиженных детей.

Ни разу за миллион лет я не видел рядом с Майклом Джексоном ребенка, который выглядел бы подавленным, расстроенным, обиженным,

– заявил экс-технический директор певца Брэд Сандберг.

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Что известно о скандальной киноленте "Покидая Неверленд"?​

Премьера фильма "Покидая Неверленд" в США состоялась еще в конце января 2019 года. Перед выходом ленты родственники Майкла Джексона отрицали все факты документального фильма, называя их ложными.



В самом же фильме американского канала HBO рассказывается о двух мужчинах – 41-летнем Уэйде Робсоне и 37-летнем Джеймсе Сейфчаке, которые обвиняют Майкла Джексона в педофилии. По их словам, сексуальное насилие со стороны певца происходило много лет назад, когда они были маленькими. В то время им было по 10 и 7 лет соответственно.