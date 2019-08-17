Родственники Майли Сайрус и Лиама Хемсворта уговаривают их не расставаться, – СМИ

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / www.gettyimages.com

Голливудская чета Майли Сайрус и Лиама Хемсворта днями ранее объявила о разрыве отношений после 8 месяцев жизни в браке. Родственники звездной пары просят экс-влюбленных не спешить с разводом.

Об этом сообщает издание E!News со ссылкой на слова инсайдера. Так, как говорится в источнике, родственники Майли и Лиама решили спасти их брак и убеждают подождать некоторое время перед окончательным решением разорвать отношения.

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Семьи Майли и Лиама убеждают их подождать некоторое время и пожить отдельно, прежде чем принять окончательное решение о разводе. Оба сейчас очень расстроены происходящим и страдают от этого,
– уверяет инсайдер.

Кроме того, отмечается, что экс-влюбленные действительно стараются не общаться и дают друг другу личное пространство. Ранее издание People писало, что Майли и Лиам не смогли ужиться под одной крышей, поэтому единогласно решили разорвать отношения. После таких заявлений папарацци сфотографировали Сайрус на отдыхе с 30-летней блогершей Кейтлин Картер, с которой у Майли романтические отношения.

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Getty Images

Впоследствии после заявления о разрыве Майли Сайрус выпустила песню, в которой говорится о тяжелом расставании. "Когда-то это был рай, когда-то я была очарована. Я думаю, что буду скучать по этому огнем гавани, но пришло время отпустить", – говорится в словах композиции.

Майли Сайрус – Slide Away: слушайте песню

Что известно о разводе Сайрус и Хемсворта?
Заявление о расторжении отношений звезд появилось в сети 11 августа. Тогда же в СМИ заявляли, что пара длительное время не могла ужиться под одной крышей все 8 месяцев супружеской жизни, поэтому решила расстаться. Того же дня журналисты показали фотографии Майли, которая отдыхала вместе с блогершей Кейтлин Картер (экс-невесткой Кейтлин Дженнер) в Италии, где целовалась и обнималась с девушкой.

Впоследствии Лиам дал официальное подтверждение разрыва, где отметил, что развод – это их личное дело. Несмотря на сообщения инсайдеров об их постоянных проблемах в семье еще до разрыва, Майли и Лиам не спешат подавать документы на официальный развод в надежде снова за определенное время восстановить отношения.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Майли Сайрус
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