Украинского художника Александра Ройтбурда уволили с должности директора Одесского художественного музея 1 июня по решению Одесского апелляционного суда. Однако художник планирует подавать жалобу в Верховный суд Украины, заручившись поддержкой председателя ОГА.

Скандал с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом длится с февраля 2018 года, а 1 июня 2020 года вновь получил огласку. Как информирует одесское издание "Думская", художника второй раз уволили с должности по решению Одесского апелляционного суда. Однако, как сообщает "Радио Свобода", художник планирует обжаловать его, подав иск в Высший совет правосудия и Верховный суд Украины.

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Сам Александр Ройтбурд выступил против увольнения с должности, ведь решение суд принял без присутствующих сторон и лишил его права лично выступить на заседании. Причиной стал ряд нарушений, которые допустил руководитель музея: проводил концерты, не допустил депутатов с проверкой в ​​фонды, аргументируя это предварительным согласием с Министерством культуры Украины и главным хранителем хранилищ, и незаконно проводил ремонтные работы.

Ройтбурд объяснил, что помещение Одесского художественного музея было в аварийном состоянии, поэтому он решил спасать экспонаты, стоимость которых достигает миллионов долларов. Стоит заметить, что для ремонта использовали не государственные средства, поэтому эти действия не нуждались в согласовании с властями.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый поддержал Александра Ройтбурда и заверил, что он останется в должности директора Одесского художественного музея. Он заверил, что контракт с художником разрывать не будут, ведь благодаря его работе заброшенный музей превратился в знаковое культурное место.

Что известно о скандале с Ройтбурдом?

Художника Александра Ройтбурда назначили на должность директора Одесского художественного музея в феврале 2018 года. Однако его имя активно обсуждали в прессе еще до начала выполнения художником своих полномочий. Дело в том, что депутаты облсовета отказались утверждать его на должность, пока в ситуацию не вмешался председатель ОГА.

Ранее Александра Ройтбурда увольняли в сентябре 2019 года, а первая попытка была в июне 2019. Однако 10 февраля 2020 года Приморский районный суд Одессы постановил, что его предыдущее увольнение с должности директора Одесского художественного музея было незаконным.