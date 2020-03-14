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Рок-группа Nothing But Thieves переносит тур по Украине

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Британские рок-музыканты планировали посетить Украину с тремя концертами в городах-миллионниках. Nothing But Thieves должны были начать гастроли в конце марта. Однако вчера, 13 марта, аритисты объявили об отсрочке концертов.

На личной странице в инстаграме группы Nothing But Thieves появилось сообщение, которым они объявили о переносе тура по Украине, который должен был начаться 21 марта выступлением в Киеве.

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Рок-коллектив, который собирает самые большие стадионы, планировал предстать перед украинскими меломанами трижды – во Львове, Харькове и столице. Однако исполнители были вынуждены отложить поездку в связи с пандемией коронавируса и решением украинской власти. Ведь их концерты приходились именно на те даты, в которые украинское правительство ввело карантин и запрет массовых собраний.

Как отметили Nothing But Thieves подобная участь постигла и их гастроли еще в трех странах – Финляндия, Беларусь и Россия. Они отметили, что их туры обязательно состоятся и вскоре они объявят новые даты.

Мы с большой грустью сообщаем вам, что наши шоу с вами переносятся. Мы убеждены, вы знаете, что мы не в силах это контролировать, но это самый безопасный вариант для всех. Хорошая новость заключается в том, что когда мы увидимся, мы, безусловно, сможем сыграть для вас больше новых песен,
– сообщили исполнители.

Стоит отметить, что этот тур должен был стать четвертым появлением группы Nothing But Thieves в Украине. Перед украинскими зрителями они дебютировали еще в 2016 году на фестивале UPark, а впоследствии появились на западе в 2019 году. Они также выступили в рамках Atlas Weekend 2018. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости Афиша Концерты Новости LifeStyle LifeStyle
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