Рок-группа Queen выступит на церемонии Оскар-2019

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Queen выступит на церемонии Оскар-2019
Queen выступит на церемонии Оскар-2019 / Instagram / @officialqueenmusic

Легендарная британская группа Queen с американским певцом Адамом Ламбертом выступят на 91-й церемонии вручения наград премии Оскар.

В этом году одна из самых ожидаемых кинопремий года Оскар пройдет без ведущего, однако ее обещают сделать не менее интересной, чем в предыдущие годы.

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Одним из сюрпризом на церемонии будет выступление группы Queen. Об этом сообщила Американская академия киноискусства в Twitter разместила.

"Это на самом деле или только фантазия? Поздравляем группу Queen и Адама Ламберта", – говорится в публикации.

Церемония Оскар прогремит 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кроме того, из-за ограниченного время трансляции премии (3 часа), четырех лауреатов премий не покажут по телевидению, поскольку их будут награждать во время рекламных пауз.

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Оскар-2019 Оскар
Источник: LifeStyle 24
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