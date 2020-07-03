Беременную певицу публика привыкла видеть с рыжими или русыми волосами. Однако на последнем сроке беременности Alyosha решилась примерить новый образ роковой брюнетки. С темным цветом волос и в красном платье она заинтриговала поклонников.

На протяжении длительной музыкальной карьеры Alyosha неоднократно меняла имидж и была блондинкой, шатенкой и даже брюнеткой. Похоже, во время беременности певица соскучилась по бьюти-экспериментам и решилась на радикальное решение. В инстаграм-профиле знаменитость показала фото в образе брюнетки, чем заинтриговала поклонников.

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Образ Alyosha

На фото звезда, которая вот-вот станет многодетной мамой и родит дочь, предстала в ярком красном платье с оригинальным декольте и черных кожаных перчатках. На обнаженной шее Alyosha был крестик на цепочке. Однако наибольшее внимание привлекла именно прическа знаменитости.

Артистка позировала с темными короткими волосами и челкой. Судя по всему она примерила парик, ведь в свое время быстро сменила темный цвет волос на русый.

Угадаете для чего?" – написала Alyosha в заметке.

Поклонники сразу же засыпали певицу предположениями в комментариях. Большинство пользователей сети убеждены, что в образе роковой брюнетки Alyosha будет снимать клип на новую песню, которой уже скоро порадует поклонников. Однако среди фанатов были и те, кто уверял, что знаменитость станет участником 7 сезона проекта "Танцы со звездами". Сама артистка пока никак не подтвердила многочисленные предположения и продолжает интриговать публику.



Alyosha была брюнеткой летом 2019 года / Фото Instagram / @alyoshasinger