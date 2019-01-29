Роковая Наоми Кэмпбелл украсила обложку глянца: фото

Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл, у которой есть прозвище "черная пантера", снялась для обложки мартовского номера британского глянцевого журнала Vogue.

Снимки с новой фотосессии издание опубликовало на своей официальной странице в Instagram.

Читайте также: Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019

На обложке Наоми позирует в платье от Burberry и бриллиантовых серьгах от De Beers. На других снимках знаменитость примерила кутюрную одежду от Alexandre Vauthier и Valentino.

Это очень эмоционально для меня. Семья, которую я выбрала, и страна моего рождения,

– подписала кадр с обложкой журнала Кэмпбелл в сети.

Главный редактор издания Эдвард Еннинфул вспомнил на сайте Vogue историю знакомства с Наоми Кэмпбелл.

"Я был молодым директором моды, а Наоми тогда была уже очень известна в индустрии, но мы с ней вскоре сблизились. После окончания съемок она пригласила меня с собой в Дублин. Я должен был вернуться в Лондон – у меня в кармане было всего 10 фунтов. Но с Наоми все происходит именно так. Четверть века спустя она не изменилась. Никогда не знаешь, чем все закончится", – рассказал Эдвард.



Наоми Кэмпбелл / Instagram / @britishvogue

По словам главного редактора глянца, Наоми – очень добрый человек, однако в то же время она боец, который может постоять за себя.

Для меня она всегда будет легендой, как последние из звезд немого кино: Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Наоми Кэмпбелл. Со всеми ее бесконечными вспышками, филантропией... она, кажется, действительно живет в два раза быстрее, чем мы. Наоми больше, чем жизнь,

– заявил Еннинфул.



Наоми Кэмпбелл / Instagram / @britishvogue



Наоми Кэмпбелл / Instagram / @britishvogue