Роковая Наоми Кэмпбелл украсила обложку глянца: фото
Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл, у которой есть прозвище "черная пантера", снялась для обложки мартовского номера британского глянцевого журнала Vogue.
Снимки с новой фотосессии издание опубликовало на своей официальной странице в Instagram.
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На обложке Наоми позирует в платье от Burberry и бриллиантовых серьгах от De Beers. На других снимках знаменитость примерила кутюрную одежду от Alexandre Vauthier и Valentino.
Это очень эмоционально для меня. Семья, которую я выбрала, и страна моего рождения,
– подписала кадр с обложкой журнала Кэмпбелл в сети.
Главный редактор издания Эдвард Еннинфул вспомнил на сайте Vogue историю знакомства с Наоми Кэмпбелл.
"Я был молодым директором моды, а Наоми тогда была уже очень известна в индустрии, но мы с ней вскоре сблизились. После окончания съемок она пригласила меня с собой в Дублин. Я должен был вернуться в Лондон – у меня в кармане было всего 10 фунтов. Но с Наоми все происходит именно так. Четверть века спустя она не изменилась. Никогда не знаешь, чем все закончится", – рассказал Эдвард.
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @britishvogue
По словам главного редактора глянца, Наоми – очень добрый человек, однако в то же время она боец, который может постоять за себя.
Для меня она всегда будет легендой, как последние из звезд немого кино: Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Наоми Кэмпбелл. Со всеми ее бесконечными вспышками, филантропией... она, кажется, действительно живет в два раза быстрее, чем мы. Наоми больше, чем жизнь,
– заявил Еннинфул.
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @britishvogue
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @britishvogue
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