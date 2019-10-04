Роковая женщина: Ирина Шейк всколыхнула сеть соблазнительным фото

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

33-летняя Ирина Шейк не только покоряет подиумы миланских и парижских Недель моды, но и регулярно напоминает приверженцам своей страницы в социальных сетях, что она владелица идеального тела.

Новый соблазнительный снимок Ирина Шейк в очередной раз опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Вероятно, на известную модель нахлынула ностальгия, ведь она обнародовала фото с давно проведенной съемки для рекламы парфюма Jean Paul Gaultier.

На фото эффектная Ирина Шейк позирует в черном total look, сидя на неординарном белом кресле. Обольстительности каду добавил образ стройной модели, ведь на ней была только красивое белье и пиджак-платье поверх него. Верхняя одежда Ирины Шейк прикрывала только ее талию, а вот грудь и длинные ноги она раскованно демонстрировала перед камерой.

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

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Теги: LifeStyle Эротика Ирина Шейк
Источник: LifeStyle 24
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