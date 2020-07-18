Новые подробности романа Эмбер Херд и Илона Маска появились в ходе судебного процесса. Как выяснилось, изобретатель и основатель SpaceX регулярно встречался с любовницей в пентгаусе Джонни Деппа, когда актера не было дома, и оставался незамеченным, ведь имел собственный ключ от здания.

Отношения американской актрисы Эмбер Херд с Илоном Маском во время супружеской жизни с Джонни Деппом – давно не секрет для публики. Однако во время судебного процесса голливудской звезды против издания The Sun за клевету о физическом насилии появились новые шокирующие подробности тайного романа пары. Как информирует издание Deadline, изобретатель имел личный ключ от пентгауса Джонни Деппа.

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Консьерж дома в Лос-Анджелесе дал показания в суде и заверил, что Илон Маск регулярно посещал Эмбер Херд, когда ее мужа и владельца дома не было дома. Эти встречи происходили поздно вечером.

С марта 2015 года, через месяц после свадьбы с Джонни Деппом, изобретатель появлялся в пентгаусе. Сначала актриса лично звонила консьержу Алехандро Ромеро и просила его пропустить Илона Маска, а впоследствии доверила любовнику свой пульт для свободного доступа.

После нескольких таких визитов она предоставила господину Маску пульт для доступа в гараж и к пентгаусу мистера Деппа. Думаю, мистер Маск посещал ее несколько раз в неделю,

– показал консьерж.

Кроме того, Алехандро Ромеро заверил, что 21 мая 2016 года не видел никаких синяков и травм на лице Эмбер Херд. Как уверяет актриса, именно в этот день Джонни Депп бросил ей в лицо телефон во время очередной ссоры в пентгаусе.

Что известно о романе Эмбер Херд и Илона Маска?

Романтические отношения звезд завязались уже через месяц после официального бракосочетания Эмбер Херд с Джонни Деппом. Об изменах актрисы свидетельствуют фото с камер в лифте пентгауса, на которых изобретатель обнимает девушку, одетую в купальник и накидку.

Впоследствии Джонни Депп заявил, что у его бывшей жены был секс не только с Илоном Маском. Третьей во время интима любовников в его доме была британская модель-бисексуалка Кара Делевинь. Произошло это в конце 2016 года в пентгаусе в Лос-Анджелесе. Однако сам Илон Маск опроверг секс втроем и заверил, что никогда не имел интимных отношений с Карой.

Стоит добавить, что работники пентгауса Деппа убеждены, что Маск бил Херд. После ночных встреч с изобретателем актриса неоднократно выходила из имения с синяками на лице. Она также появлялась со следами насилия, когда Джонни Деппа не было в стране. Консьержи утверждают, что это дело рук Маска, ведь ни с кем кроме него Эмбер Херд в доме не встречалась.