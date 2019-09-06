Роман Майли Сайрус и Кейтлин Картер: в сеть попали кадры со дня рождения блогерши

Пожалуй, личная жизнь Майли Сайрус стала самой обсуждаемой темой в СМИ. После того, как все узнали о ее разводе с Лиамом Хемсвортом, певица прекратила скрывать свой роман с блогершей Кейтлин Картер. На днях в сеть попали кадры с празднования дня рождения девушки.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер стали фактически неразлучными: как отдых, так и светские события они проводят вместе. Инсайдеры утверждают, что это не удивительно, ведь влюбленные уже поселились в одном из имений Лос-Анджелеса. Поэтому сторонников не удивило, что день рождения Кейтлин прошел с участием Майли Сайрус.

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Соответствующие кадры в Instagram-Stories распространила сама именинница, после чего их разместили на фан-страницах артистки. Согласно фото и видео, Майли Сайрус и Кейтлин Картер чувствуют себя счастливыми. Девушки нежно обнимались и не скрывали своих чувств.

Праздник устроили в кругу близких друзей. Блогерша надела черное платье на свой 31-й день рождения, а вот Майли пришла в брюках и белой рубашке. Певица подготовила праздничный десерт для Кейтлин Картер и выступила в роли оператора, сняв процесс задувания свечи. Видео она дополнила романтическими словами: "С днем ​​рождения, моя любовь! Желаю тебе много счастья".

Что известно о романе Майли Сайрус и Кейтлин Картер?​

Всего за 8 месяцев супружеской жизни Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили расстаться. Впервые об этом заговорили в начале августа 2019 года. Друзья звездной четы объяснили, что Майли и Лиам не могли ужиться в одном доме. В день соответствующего заявления в сети впервые появились совместные фото Майли Сайрус с блогершей Кейтлин Картер. Девушки отдыхали на итальянском острове Комо, где целовались и обнимались.



Резонансные новости о романе бывшей возлюбленной повлияли на ее брак: Лиам Хемсворт официально подал документы на развод. Вероятно, судебный процесс будет достаточно быстрым, ведь перед свадьбой пара подписала брачный контракт.



А вот отношения Майли Сайрус и Кейтлин Картер, кажется, достаточно серьезные. Певица уже успела познакомить блогершу со своими родителями и все чаще появляется с ней на светских событиях.