Роман Полански получил победу на "Сезар": награда вызвала протесты среди звезд и граждан

Одиозный кинематографист получил звание лучшего режиссера на французской кинопремии "Сезар". Против такого триумфа Романа Полански, которого обвинили в сексуальном насилии, выступили не только зрители во всем мире, но и звездные коллеги. Две актрисы покинули церемонию после объявления результатов.

Вчера, 28 февраля, во французской столице прошло громкое награждения премиями "Сезар". Церемония проходила в концертном зале Плейель и стала самой скандальной за всю историю. Резонанс и внимание к кинопремии задолго до ее начала вызвал режиссер Роман Полански, который был номинирован в 12 категориях.

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Руководство Французской академии искусств и кино обвинили в элитарности и необъективности, ведь фильм сценариста-насильника "Офицер и шпион" был оценен выше всех среди представленных лент. Общественность призвала учесть секс-скандалы, в которых фигурирует Роман Полански. Суд публики спровоцировал организаторов премии "Сезар" уволиться в полном составе, а сам кинематографист отказался от появления на мероприятии из-за многочисленны угроз.

Однако это не помешало картине "Офицер и шпион" завоевать три награды за лучшую режиссуру, адаптацию сюжета и костюмы. Как сообщает издание BBC, реакция звездных коллег на триумф была мгновенной. После объявления результатов французская актриса Адель Энель, которая в подростковом возрасте стала жертвой сексуальных домогательств другого режиссера, покинула премию "Сезар" со словами "стыд".

Ее примеру последовала сценаристка Селин Скьямма, а Флоренс Форести не вернулась на сцену после одиозной победы Романа Полански. Гости в зале отреагировали скупыми аплодисментами.

A l'annonce du César de la Meilleure Réalisation pour Roman Polanski ("J'accuse"), Adèle Haenel quitte la salle.



Le meilleur des #César2020 > https://t.co/ipnVwouBeV pic.twitter.com/7xa0CTbU3H — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2020

За стенами концертного зала Плейель деятелей киноиндустрии ждали протесты феминисток и представителей движения против сексуального насилия MeToo. Они заблокировали улицы и публично демонстрировали свое недовольство триумфом режиссера.

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Кинопремия "Сезар" совпала по времени с долгожданным фэшн-событием – Неделей моды в Париже. Заложниками обстоятельств стали известные модели Белла и Джиджи Хадид, которой вместе с медийной мамой Йоландой Хадид отправились на ужин в один из ресторанов. В заведении им пришлось провести около трех часов, пока полиция унималась беспорядок на улицах.

Что известно о секс-скандале с Романом Полански?

За свои 86 лет Роман Полански неоднократно попадал в громкие скандалы. Впервые обвинение в изнасиловании в адрес Романа Полански было выдвинуто в 1977 году. После этого он был объявлен в розыск правоохранительными органами США на территории страны. Он признан виновным в совращении 13-летней Саманты Геймер, а в ноябре в этом году французская актриса Валентин Монье призналась, что стала жертвой сексуального насилия в 18 лет. Аналогичные обвинения ему предъявили еще две женщины. Режиссеру удалось избежать наказания – ограничение свободы сроком на 50 лет, откупившись суммой в размере 4,5 миллиона долларов, что составляет около 110 миллионов гривен.