Роман Сасанчин – победитель шоу "Голос страны-10": согласны ли вы с результатами финала

26 апреля поклонники популярного шоу "Голос страны-10" решили судьбу конкурсантов. Больше всего голосов отдали за участника команды Тины Кароль – Романа Сасанчина. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, согласны Вы с такими результатами финала?

Впервые в истории украинской версии шоу "Голос страны" финал состоялся в карантинном режиме. Участники готовились к выходу на сцену в онлайн-режиме и выступили перед пустым залом. Чтобы не подвергать других опасности, и судьи, и звездные тренеры остались дома и только благодаря голограммам присутствовали в финале.

Важно: Голос страны 10 сезон 15 выпуск: каким был финал популярного шоу

Кроме этого, впервые за главный кубок проекту поборолись 21 талантливый вокалист. Так, команду Потапа и Насти Каменских представляли Виталий Окс, Анастасия Картвелишвили, Ерлан Баибазаров, Екатерина Степура, Максим Перепелица и Юлия Коровко. Монатик вступил в финальную борьбу с Юрием Самовиловым, Сергеем Романом, Сергеем Асафатовым, Лидой Ли, Мелен Пассой. Тина Кароль готовила к прямому эфиру Романа Сасанчина, Даниэля Салема, Ольгу Мельник, Дарью Полоротову, Анну Трубецкую. А вот команду Дана Балана представили Мария Кондратенко, Дарья Петрожицкая, Назар Яцишин, Анастасия Балог и Индира Едильбаева. Все участники шоу были решительно настроены на победу и пытались поразить зрителей.

Но победу на проекте сумел получить только один. Больше всего голосов от зрителей получил Роман Сасанчин.