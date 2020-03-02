Роман Сасанчин – победитель "Голос.Дети "пришел еще раз на шоу "Голос страны": видео выступления

В последний день слепых прослушиваний, бывший участник и победитель шоу "Голос. Дети" Роман Сасанчин решил еще раз попробовать свои силы и побороться за победу во взрослом талант-шоу "Голос страны".

Впервые на сцену вокального шоу Роман пришел в 10-летнем возрасте 7 лет назад. После выступления к парню повернулись 4 судейские кресла, поэтому он ошибочно подумал, что все наставники поборются за него и пригласят в свою команду. Впрочем, как оказалось, судьи не нажимали кнопки, но пригласили парня приди еще раз во втором сезоне. Тогда Роман очень расстроился, и настолько растрогал всю Украину, что ему присылали письма с поддержкой и просьбой прийти на шоу еще раз.

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Выступление Романа Сасанчина на шоу " Голос. Дети": смотрите видео

Придя второй раз на проект, парень сумел развернуть все четыре кресла, а также одержать победу в команде Тины Кароль. Вместе с желанным кубком, телеканал 1+1 подарил Роману Сасанчину первый клип на песню "Мамина зірка". А после победы, парень довольно часто гастролировал по Украине и участвовал в благотворительных концертах.

Выступление Романа Сасанчина во втором сезоне "Голос. Дети": смотрите видео

Третий раз на вокальный проект Роман пришел в 17-летнем возрасте, чтобы одержать победу во взрослом шоу "Голос страны" и напомнить о себе зрителям. Парень учится в Тереболянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься музыкой.

В юбилейном, 10-ом сезоне песенного конкурса, парень решил поразить судей песней Алессандро Саффины Luna tu. Выйдя на сцену, Роман вызвал настоящий ажиотаж: зрители узнали его и радостно выкрикивали со своих мест. После сильного исполнения хита, к участнику повернулись все четыре кресла.

Узнав своего подопечного, Тина Кароль сильно расчувствовалась и дала совет идти своим путем.

Это плохо, когда мамы держат детей возле себя и не пускают их в мир. Я знаю это как никто, поэтому я тебе советую выбирать,

– отметила Тина Кароль.

Все судьи думали, что Роман пойдет к Тине Кароль, с которой ему удалось одержать победу. Но выбор участника всех невероятно поразил: Роман Сасанчин решил пойти к Дану Балану, который назвал его одним из сильнейших участников сезона.

Я очень верю в силу харизмы. За весь этот проект – это сильнейшая харизма, которую я увидел на этой сцене. Ты улыбнулся – все вокруг светится. Я смотрю на улыбку – вижу победителя,

– заявил Дан Балан.

Выступление Романа Сасанчина на шоу "Голос страны": смотрите видео