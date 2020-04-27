Роман Сасанчин на "Голосе страны" : все выступления на детском и взрослом шоу

В воскресенье, 26 апреля, в Украине состоялся долгожданный финал "Голоса страны-10". По результатам голосования зрителей, победу одержал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Это уже его вторая победа на проекте "Голос страны". Журналисты 24 канала подготовили для вас подборку выступлений Романа на детском и взрослом шоу.

Роман Сасанчин поет с детства. Впервые он вышел на сцену "Голоса", когда ему было 10 лет. Тогда он не смог развернуть ни одного тренерского кресла, однако впоследствии вернулся на проект и одержал победу в команде Тины Кароль. 24 канал предлагает вспомнить путь Романа на детском и взрослом шоу.

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В 2012 году состоялся дебют Романа Сасанчина на сцене "Голос. Дети". Он исполнил песню Mamma, однако она не помогла ему развернуть тренерские кресла.

Роман Сасанчин – Mamma: смотрите видео онлайн

Через три года он вернулся на сцену "Голоса" и развернул сразу три кресла. За победу решил соревноваться под наставничеством Тины Кароль.

Роман Сасанчин – "Пісня про рушник": смотрите видео онлайн

Тогда ему удалось дойти до финала, где он исполнил композицию "Дивлюсь я на небо".

Роман Сасанчин – "Дивлюсь я на небо": смотрите видео онлайн

Однако путь Романа на детском "Голосе" не завершился. В суперфинале он спел "Одну калину", заставил танцевать всех и стал победителем.

Роман Сасанчин – "Одна калина": смотрите видео онлайн

В этом году Роман решил побороться за победу в юбилейном сезоне взрослого проекта. На "слепых прослушиваниях" он исполнил хит Luna tu, которым очаровал всех тренеров. Парень решил продолжить путь на шоу в команде Дана Балана.

Роман Сасанчин – Luna tu: смотрите видео онлайн

На этапе "боев" Роману удалось победить своего конкурента и попасть в следующий тур соревнований.

Роман Сасанчин и Сергей Клейнис - "Не дощ": смотрите видео онлайн

На этапе "нокаутов" Дан Балан выбрал других участников для прямых эфиров, однако Тина Кароль не оставила Романа Сасанчина и дала ему шанс, сделав "кражу". Таким образом он автоматически оказался в прямых эфирах в составе ее команды.

Роман Сасанчин - "Зорі запалали": смотрите видео онлайн

На первом этапе финала Роман исполнил лирическую композицию "Цвіте черешня", которая помогла ему попасть в суперфинал.

Роман Сасанчин - "Цвіте черешня": смотрите видео онлайн

Вокалист победил на "Голосе страны", выполнив в суперфинале песню, с которой пришел на слепые прослушивания – Luna tu.

Роман Сасанчин – Luna tu: смотрите видео онлайн