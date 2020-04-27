Победитель Голоса страны 10 сезон – Роман Сасанчин

В воскресенье, 26 апреля, в Украине состоялся долгожданный финал "Голоса страны-10". По результатам голосования зрителей, победу одержал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

Как известно, в 2020 году на главный кубок юбилейного 10 сезона "Голоса страны" претендовали 20 талантливых вокалистов. Впервые участники выступали в пустом зале, а звездные тренеры могли только дистанционно поддержать подопечных. Однако это отнюдь не помешало Роману Сасанчину во второй раз одержать победу.

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"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Романа Сасанчина

Поет Роман Сасанчин детства. Первое выступление парня состоялся на праздничной линейке в школе, когда он шел в 1 класс. С тех пор родители Романа делали все для того, чтобы их сын занимался любимым делом и пел. Так, талантливый вокалист уже закончил Товстенську музыкальную школу и Львовскую специализированную музыкальную школу-интернат имени Соломии Крушельницкой по классу вокал. Сейчас Роман Сасанчин получает образование в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься музыкой.

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Впервые на сцену "Голоса страны" Роман Сасанчин пришел, когда ему было всего 10 лет. Тогда школьник из села Садки, что в Тернопольской области, не смог развернуть кресла тренеров. Однако уже во 2 сезоне вернулся на сцену и стал победителем шоу в команде Тины Кароль.

Смотрите архивное відео с Романом Сасанчином:

Роман Сасанчин не скрывал, что получил бешеную популярность после вокального проекта. Уже в 2020 году он вернулся на сцену "Голоса", чтобы напомнить о себе зрителям и стать артистом.

Интересно, что на кастингах вокалист выбрал команду Дана Балана. Однако в вокальных нокаутах оказался на "скамейке запасных" и едва не попрощался с проектом. Спасла его от выхода из шоу Тина Кароль. В комментарии журналистам она призналась, что Роман для нее как сын, поэтому она не может не поддержать его.

Роман Сасанчин во второй раз сумел завоевать для Тині Кароль победу и стать обладателем главного кубка "Голоса страны" и элитной квартиры в Киеве.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают ее за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось во всем мире. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.