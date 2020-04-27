Роман Сасанчин впервые прокомментировал победу на "Голосе страны-10"

18-летний Роман Сасанчин стал победителем юбилейного 10 сезона "Голоса страны". Именно он получил главный кубок проекта и квартиру в Киеве. В сети парень решил прокомментировать свой триумф.

Соответствующий пост появился на инстаграм-странице Романа Сасанчина 27 апреля. Вокалист не скрывал, что до сих пор приходит в себя от пережитого. В посте триумфатор "Голоса страны-10" обратился к поклонникам со словами благодарности и особое внимание уделил своим родственникам и Тине Кароль, которые поддерживали его на всех этапах проекта.

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"Не могу понять, что это со мной второй раз! Благодарен каждому из вас! Владимир Завадюк и Руслан Квинто, вам отдельное спасибо! Тина Кароль – моя вторая мама! Спасибо, что поверили в меня, вложили частицу своей души и заставили осознать, что я могу достичь большего! И самое главное – мои родители, семья, друзья и, конечно, мои зрители, которые поддерживали меня от этапа до этапа, доверились мне и дали возможность второй раз победить", – написал Роман Сасанчин.

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Отреагировала на победу и Тина Кароль. Сразу после объявления результатов голосования зрителей она записала эмоциональное видео в инстаграм-сторис. Артистка с восторгом кричала: "Я схожу с ума! Не знаю, что сказать. Спасибо всем. Рома, спасибо!"

Финал "Голоса страны-10" состоялся в воскресенье, 26 апреля. За победу в шоу соревновались 20 участников, каждый из которых был достоин главного кубка проекта. Прямой эфир сделали виртуальным: судьи и ведущие находились дома и появлялись перед зрителями в виде голограмм. А вот участники один за другим выходили на сцену, чтобы продемонстрировать свой мощный голос.

Только зрители решали судьбу вокалистов шоу. Так, по результатам голосования, победу одержал Роман Сасанчин. После нокаутов он оказался в команде Тины Кароль, поэтому звездный тренер пятый раз одержала победу на проекте.