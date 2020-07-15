Стриминговая платформа Hulu назвала своего рекордсмена по просмотрам. Фаворитом стала романтическая комедия" Палм-Спринс", вышедшая на экран 10 июля. Всех данных представители Hulu решили не рассекречивать, поэтому 24 канал узнавал, почему же лента получила такой бешеный успех.

Рекорд фильма "Палм-Спрингс"

Всего один уикенд понадобился романтической комедии "Пам-Спрингс", чтобы наделать шума в сети и возглавить рейтинг Hulu по просмотрам. По данным IndieWire, представители стриминговой платформы решили не рассекречивать количество подписчиков платформы, которые просмотрели фильм, однако заверили, что новинка кино стала безоговорочным лидером.

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Интересно, что права на показ фильма стриминговая платформа выкупила за 17,5 миллионов долларов. Это стало самой большой сделкой в истории кинофестиваля Sunders.

В чем секрет "Палм-Спрингс"

Романтическая комедия "Палм-Спрингс" рассказывает историю, казалось бы, обычной пары. Сара знакомится с Найлзом на свадьбе своей сестры и даже не подозревает, в какие приключения может попасть. Оказывается, парень застрял в петле времени и переживает эту свадьбу уже не впервые. Однако как в эту круговерть попала Сара – остается загадка.

И, возможно, в других фильмах герои неистово искали бы выход из ситуации или выясняли причины случившегося, однако в комедии "Палм-Спрингс" все наоборот. После неудачных попыток все вернуть назад Сара и Найлз решают просто наслаждаться, не думая о последствиях своих действий или завтрашнем дне. На приключения такой безумной парочки захотели посмотреть тысячи киноманов.

Смотрите трейлер к фильму "Палм-Спрингс": видео

Вероятно, именно сюжет в стиле "Дня сурка" и стал секретом ошеломляющего успеха ленты. В комедии сыграли знаменитые актеры: