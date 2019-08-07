Романтические каникулы: Виктория и Дэвид Бекхэм растрогали сеть признанием в любви

Британский дизайнер Виктория Бекхэм обожает проводить свое свободное время с любимым мужем Дэвидом и их общими детьми. Семейство поделилось новыми снимками из путешествия в Италию.

Виктория Бекхэм опубликовала стильное фото с мужем и неожиданно поздравила Дэвида с китайским Днем святого Валентина. Добавим, что праздник влюбленных в Китае называется Ци Си и в 2019 году отмечается 7 августа.

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"Поздравляем с китайским Днем святого Валентина всех тех, кто сегодня празднует. Целую", – добавила в подписи Виктория.

На фотографии чета Бекхэмов, которые наслаждаются отдыхом в Италии, выглядит счастливой и спокойной. Для прогулки дизайнер надела белые штаны и красный топ с белым кружевом, который дополнила золотистым клатчем и босоножками на шпильках также золотого цвета. Виктория ранее в интервью часто рассказывала, что пользуется помадами нюдових оттенков и редко наносит красную. Однако для романтического выхода с мужем она сделала яркий макияж и собрала волосы в низкий хвост.



Дэвид и Виктория Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

Также влюбленные показали еще одно романтическое фото во время своей прогулки на велосипедах в итальянской Апулии.

"Счастливое лето!!! Тысячи поцелуев из Апулии!" – добавила жизнерадостная Виктория в подписи.



Дэвид и Виктория Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

Супруги даже для одного из вечерних выходов подготовили похожие "аутфиты". Дэвид смешно отметил, что он так оделся первым, а уже потом Виктория создала одинаковый образ, лишь дополнив его золотыми аксессуарами.



Дэвид и Виктория Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

Как показали Дэвид и Виктория в сети, отдыхают они вместе с дочерью Харпер и сыновьями.

Дэвид и Виктория Бекхэмы проводят время со своими детьми/ Скріншоти з Instagram