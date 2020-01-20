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Романтические объятия: в сети обсуждают флирт бывших супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон / Коллаж LifeStyle 24

Вчера, 19 января, в Лос-Анджелесе состоялась 26-я премия Гильдии киноактеров США. На красной дорожке появились самые успешные представители современного кинематографа. Во время церемонии награждения голливудские бывшие супруги стали лауреатами почетных номинаций и не смогли удержаться от любезностей во время поздравлений. Папарацци удалось заснять их чувственные объятия.

Сезон знаковых церемоний мирового кинематографа открыл Золотой глобус, однако звезды не теряют задора и с радостью собирают титулы и статуэтки на очередной премии SAG Awards 2020. Чуть ли не самый большой шквал обсуждения в сети вызовами трогательные поздравления друг друга бывших влюбленных Дженнифер Энистон и Брэда Питта.

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Культового актера в очередной раз отметили за успешную работу над лентой "Однажды в Голливуде" и удостоили званием "Лучший актер второго плана". Он в очередной раз не смог обойти вниманием своей личной жизнью и отметил, что это профессиональное достижение обязательно окажется в личном профиле в социальной сети Tinder.

Уже за кулисами знаменитость стал свидетелем триумфа бывшей жены Дженнифер Энистон. Звезда получила победу в номинации "Лучшая актриса" за участие в драматическом сериале "Утреннее шоу". На протяжении всей речи актрисы Брэд Питт пристально наблюдал за ней через экран благодаря телевизионной трансляции. Невозможно не заметить, что ему было довольно сложно оторвать восторженный взгляд от бывшей возлюбленной.

Но гораздо больший резонанс вызвали трогательные объятия бывшей супружеской четы, которые удалось заснять папарацци за кулисами премии SAG Awards 2020. Знаменитости обменялись теплыми приветствиями, которые не остались без внимания поклонников. Судя по всему Брэд Питт неохотно отпускал знаменитую коллегу из своих чувственных объятий.


Бред Питт и Дженнифер Энистон на премии SAG Awards 2020 / Getty Images

бред пітт та дженніфер еністон
Бред Питт и Дженнифер Энистон на премии SAG Awards 2020 / Getty Images

Трогательные кадры напомнили поклонникам фотографии, сделанные почти два десятилетия назад во время церемонии награждения Золотой глобус 2002, когда именитые актеры еще были парой.

бред пітт та дженніфер еністон
Бред Питт и Дженнифер Энистон на премии Золотой глобус 2002


Бред Питт и Дженнифер Энистон на премии SAG Awards 2020 / Getty Images
 
Напомним, во время престижной кинопремии Золотой глобус 2020 Брэд Питт признался журналистам, что считает Энистон хорошей подругой. Когда же журналисты высказали предложение сделать несколько кадров, на которых актеры позировали бы совместно, Брэд Питт был более категоричным. Он пошутил, что такой шаг был бы вторым важнейшим воссоединением этого года после воссоединения "Друзей", конечно.
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Автор: Марина Джура
Теги: Голливуд Дженнифер Энистон LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Брэд Питт
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