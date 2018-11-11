Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?

Шутки про "Оскар", футболки с его изображением, которые кажется были у каждого, и десятки легендарных фильмов – это все о голливудском актере Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо чаще всего ассоциируется со слащавым образом красавчика. Но Лео бывает очень разным! И мы верим, что частичка его персонажей живет в каждом из нас.

Тест: Ланистеры, Старки или Баратеоны: кто ты из "Игры престолов"

Сегодня, 11 ноября, в день рождения Леонардо Ди Каприо журналисты 24 канала предлагают пройти тест и узнать, кто вы – романтик Джек из "Титаника", отчаянный Хью из фильма "Легенда Хью Гласса" или бесстрашный Джордан из фильма "Волк с Уолл-стрит". Успеха!