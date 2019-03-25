Романтика по-королевски: принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз прогулялись по берегу океана

Сын королевы Елизаветы II вместе со своей женой Камиллой Паркер-Боулз прибыли с официальным визитом в Гаванну. В рамках поездки принц Чарльз должен совершить тур по Карибским островам. По прибытии на Кубу, королевская чета решила устроить себе романтическую прогулку по берегу океана только вдвоем.

70-летний принц Чарльз и 71-летняя Камилла Паркер-Боулз стали первыми представителями королевской семьи, посетившие Кубу. Они прибыли в Гавнну 24 марта и проведут в городе четыре дня. В их планах встреча с главой островного государства Мигелем Диас-Канело и с бывшим президентом Раулем Кастро. Однако перед осуществлением всех официальных мероприятий королевская чета решила уединиться и прогуляться по берегу океана.

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В Гренаде принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз побывали на одном из местных пляжей. Они насладились морским воздухом и временем проведенным вдвоем без камер папарацци и их представителей. Для прогулки по берегу океана Камилла надела широкие белые штаны и длинную кофту светло-желтого цвета. В руках она держала солнцезащитные очки, а для того, чтобы лучше прочувствовать морскую атмосферу она оставила обувь и гуляла босиком. Принц Чарльз в свою очередь не предавал классический стиль, поэтому даже на романтической прогулке он появился в костюме и туфлях, однако не забыл о защите глаз и также надел солнцезащитные очки.



Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Getty Images