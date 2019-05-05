Роми Стрейд засветила стройную фигуру на пляжных фото: горячие кадры

23-летняя нидерландская модель, которая уже несколько лет дефилирует по подиуму в белье знаменитого бренда Victoria's Secret, не забывает о сексуальных фото. На днях Роми Стрейд обнародовала несколько снимков с отдыха, на которых откровенно продемонстрировала все плюсы своей фигуры.

Роми Стрейд любит радовать своих Instagram-фанатов, которых более 5 миллионов, стильными "луками", снимками с потрясающих фотосессий, бекстейджем съемок, однако не забывает и о горячих кадрах в нижнем белье или сексуальных купальниках.

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Новые фото нидерландской модели появились на ее странице несколько дней назад. 23-летняя Роми Стрейд отправилась на заслуженный отдых вместе со своим бойфрендом Лоуренсом Льювином. После прибытия на Британские Виргинские острова звезда тут же опубликовала снимок со своим возлюбленным, на котором заодно похвасталась своей фигурой. Она выбрала купальник молочного оттенка с тонкими красными полосками.



Роми Стрейд с парнем / Instagram / @romeestrijd

Однако на других снимках модель предстала в уже в ярком купальном костюме. Она позировала на фоне заката, стоя в джакузи в солнцезащитных очках.



Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd