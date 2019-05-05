Роми Стрейд засветила стройную фигуру на пляжных фото: горячие кадры

45 Читати новину українською
Роми Стрейд
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

23-летняя нидерландская модель, которая уже несколько лет дефилирует по подиуму в белье знаменитого бренда Victoria's Secret, не забывает о сексуальных фото. На днях Роми Стрейд обнародовала несколько снимков с отдыха, на которых откровенно продемонстрировала все плюсы своей фигуры.

Роми Стрейд любит радовать своих Instagram-фанатов, которых более 5 миллионов, стильными "луками", снимками с потрясающих фотосессий, бекстейджем съемок, однако не забывает и о горячих кадрах в нижнем белье или сексуальных купальниках.

Читайте также: Кьяра Ферраньи позирует голышом на берегу океана: смелые фото блогера

Новые фото нидерландской модели появились на ее странице несколько дней назад. 23-летняя Роми Стрейд отправилась на заслуженный отдых вместе со своим бойфрендом Лоуренсом Льювином. После прибытия на Британские Виргинские острова звезда тут же опубликовала снимок со своим возлюбленным, на котором заодно похвасталась своей фигурой. Она выбрала купальник молочного оттенка с тонкими красными полосками.

Рома Стрейд з хлопцем
Роми Стрейд с парнем / Instagram / @romeestrijd

Однако на других снимках модель предстала в уже в ярком купальном костюме. Она позировала на фоне заката, стоя в джакузи в солнцезащитных очках.

Ромі Стрейд
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

blog_ava
Гороскоп на неделю 6–12 мая 2019 для всех знаков Зодиака
сегодня
1217
Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Эротика
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Адель – 31! История успеха самой богатой британской певицы, завоевавшей сердца миллионов
сегодня 10:23 Адель – 31! История успеха самой богатой британской певицы, завоевавшей сердца миллионов
Юлія Турелик 422
Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
4 мая 13:36 Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
Марта Вересюк 459
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4 мая 10:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 12313
Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
3 мая 20:22 Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
246
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
3 мая 20:00 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
Уляна Корицька 2592
Новости
Больше новостей
Залиште відгук