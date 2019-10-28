Роскошь, блеск и смелые декольте: как выглядели звезды на красной дорожке Governors Awards 2019

В воскресенье, 27 октября, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств Governors Awards, которую называют репетицией Оскара.

На церемонию пришло немало знаменитостей из А-списка: Сирша Ронан, Дженнифер Лопес, Реджина Кинг, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон и другие.

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Актрисы для выхода на красную дорожку подготовили роскошные вечерние наряды. Некоторые, как легендарная итальянка Софи Лорен, Ренне Зелвегер и Идина Мензел, выбрали черные наряды. Соблазнительнее всех выглядела Оливия Уайлд в красном сверкающем платье Ralph Lauren с очень глубоким декольте.

Звезда хоррор-фильма "Мы" Люпита Нионго появилась в романтическом платье с цветочным принтом, а Джей Ло ошеломила выбором желтого "аутфита" с золотым переливом от Reem Acra.

Самые эффектные выходы на Governors Awards 2019: смотрите фото



Оливия Уайлд на Governors Awards 2019 / Getty Images

Очень эффектно выглядела актриса из фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон в платье Brandon Maxwell, которое состояло из топа и объемной юбки.



Дакота Джонсон на Governors Awards 2019 / Getty Images

Шарлиз Терон для выхода в свет выбрала черно-белое платье Tom Ford.



Шарлиз Терон на Governors Awards 2019 / Getty Images

Не пропустила Governors Awards 2019 и легендарная Софи Лорен, которая вышла на красную дорожку в длинном черном платье, украшениях и с идеальным макияжем.



Софи Лорен на Governors Awards 2019 / Getty Images



Реджина Кинг на Governors Awards 2019 / Getty Images



Скарлетт Йоханссон на Governors Awards 2019 / Getty Images

Сирша Роман пришла на мероприятие в черно-белом комбинезоне Emilia Wickstead и туфлях от Giuseppe Zanotti. Интересней всего выглядели макияж актрисы с глиттером и прическа с вплетенными золотыми нитями.



Сирша Ронан на Governors Awards 2019 / Getty Images



Ренне Зелвегер на Governors Awards 2019 / Getty Images



Идина Мензел на Governors Awards 2019 / Getty Images



Люпита Нионго на Governors Awards 2019 / Getty Images



Гугу Мбата-Роу на Governors Awards 2019 / Getty Images



Дженнифер Лопес на Governors Awards 2019 / Getty Images