Роскошь, блеск и смелые декольте: как выглядели звезды на красной дорожке Governors Awards 2019

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Скарлетт Йоханссон на Governors Awards 2019
Скарлетт Йоханссон на Governors Awards 2019 / www.gettyimages.com

В воскресенье, 27 октября, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств Governors Awards, которую называют репетицией Оскара.

На церемонию пришло немало знаменитостей из А-списка: Сирша Ронан, Дженнифер Лопес, Реджина Кинг, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон и другие.

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Актрисы для выхода на красную дорожку подготовили роскошные вечерние наряды. Некоторые, как легендарная итальянка Софи Лорен, Ренне Зелвегер и Идина Мензел, выбрали черные наряды. Соблазнительнее всех выглядела Оливия Уайлд в красном сверкающем платье Ralph Lauren с очень глубоким декольте.

Звезда хоррор-фильма "Мы" Люпита Нионго появилась в романтическом платье с цветочным принтом, а Джей Ло ошеломила выбором желтого "аутфита" с золотым переливом от Reem Acra.

Самые эффектные выходы на Governors Awards 2019: смотрите фото


Оливия Уайлд на Governors Awards 2019 / Getty Images

Очень эффектно выглядела актриса из фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон в платье Brandon Maxwell, которое состояло из топа и объемной юбки.


Дакота Джонсон на Governors Awards 2019 / Getty Images

Шарлиз Терон для выхода в свет выбрала черно-белое платье Tom Ford.


Шарлиз Терон на Governors Awards 2019 / Getty Images

Не пропустила Governors Awards 2019 и легендарная Софи Лорен, которая вышла на красную дорожку в длинном черном платье, украшениях и с идеальным макияжем.


Софи Лорен на Governors Awards 2019 / Getty Images


Реджина Кинг на Governors Awards 2019 / Getty Images


Скарлетт Йоханссон на Governors Awards 2019 / Getty Images

Сирша Роман пришла на мероприятие в черно-белом комбинезоне Emilia Wickstead и туфлях от Giuseppe Zanotti. Интересней всего выглядели макияж актрисы с глиттером и прическа с вплетенными золотыми нитями.


Сирша Ронан на Governors Awards 2019 / Getty Images


Ренне Зелвегер на Governors Awards 2019 / Getty Images


Идина Мензел на Governors Awards 2019 / Getty Images


Люпита Нионго на Governors Awards 2019 / Getty Images


Гугу Мбата-Роу на Governors Awards 2019 / Getty Images


Дженнифер Лопес на Governors Awards 2019 / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Шарлиз Терон Дженнифер Лопес
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