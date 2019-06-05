Роскошь по-американски: Мелания Трамп засветила потрясающее платье

Дональд и Мелания Трамп продолжают свой визит в Великобританию. По случаю приезда президентской четы Букингемский дворец устроил светские и официальные мероприятия. В ответ американцы пригласили представителей королевской семьи на ужин, где Мелания Трамп сумела с легкостью привлечь внимание роскошным платьем.

Встреча с 70-летним принцем Чарльзом и 71-летней герцогиней Корнуольской Камиллой состоялась во вторник, 4 июня. Ужин президентская чета устроила в резиденции посла США – роскошном поместье Уинфилд-хаус в Лондоне.

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Для встречи гостей Мелания Трамп выбрала вечернее платье красного цвета с расшитым бисером верхом. Рукава платья были в форме накидки – такой крой очень любит первая леди США. Кроме этого, особенность платья было в том, что знаменитая модница заказала его у креативного дизайнера Givenchy Клэр Уэйт Келлер, которая была автором свадебного платья Меган Маркл. Так что первая леди с легкостью сумела выглядеть по-королевски роскошно.

Что касается выбора макияжа, то Мелания Трамп решила не удивлять общественность, сделав любимый make-up с акцентом на глаза. Волосы она не укладывала в прическу, а предпочла легкие локоны.

Непревзойденный образ Мелании Трамп / Getty Images



Дональд и Мелания Трампы / Getty Images

В то же время герцогиня Корнуольская тоже отличилась элегантным нарядом. Камилла надела вечернее белое платье с рукавами, украшенное серебряным орнаментом. Но даже украшения из коллекции королевских драгоценностей не помогли герцогине превзойти Меланию Трамп.



Встреча президента США с представителями королевской семьи / Getty Images