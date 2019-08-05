Роскошная Анджелина Джоли снялась в эффектной фотосессии для Elle

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / www.elle.com

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая после скандального долговременного развода с экс-супругом Брэдом Питтом вернулась к рабочим будням, сперва ошеломила поклонников обнаженной съемкой для рекламного кампейна аромата Mon Guerlain. А сегодня, 5 августа, американский глянец Elle представил впечатляющую обложку с легендарной актрисой.

Анджелина Джоли украсила обложку сентябрьского выпуска американского глянцевого журнала Elle и снялась в эффектной фотосессии для издания.

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Первые снимки глянец разместил на своей официальной странице в Instagram. В интервью актриса рассказала о своем отношении к злым женщинам в современном обществе.

"Грешные женщины" – это женщины, которые устали от несправедливости и злоупотреблений. Женщины, которые отказываются соблюдать правила и кодексы, не считают, что они лучшие для себя и своих семей. Женщины, которые не откажутся от своего голоса и прав, даже, если для них есть угроза смерти, заключения или неприятие своими семьями и общинами. Если это зло, то мир нуждается в более злых женщинах,
– прокомментировала Джоли.

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли / Elle USA

В фотосессии Джоли примерила разные образы. К примеру, Анджелина интересно выглядит в комбинезоне цвета милитари с зеркальными очками-авиаторами рядом с самолетом.

На других кадрах актрису можно увидеть или в роскошном платье Dior с двумя собаками, или в классическом тренче Burberry.

 

 

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Теги: LifeStyle Анджелина Джоли
Источник: LifeStyle 24
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