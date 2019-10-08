Роскошная фата, бриллиантовая кольцо и поцелуи: Хейли Бибер показала новые фото со свадьбы

Известный певец Джастин Бибер и популярная модель Хейли Болдуин сыграли свадьбу неделю назад, 30 сентября. Несколько кадров от папарацци и селфи от молодоженов – это все, что видели их фанаты. Однако, похоже, виновники торжества отдохнули от поздравлений и готовы делиться более детальными моментами трогательного действа.

Завидная невеста поделилась потрясающими фотографиями со свадьбы на своей странице в инстаграме. На фото можно детально разглядеть ее настоящий свадебный образ, ведь перед началом празднования Хейли Бибер попала в объективы папарацци в белом миниплатье и без фаты.

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Однако Хейли не смогла отказаться от традиционного образа невесты. Роскошное и одновременно элегантное платье в стиле "рыбки" для американской модели пошил модельер Вирджил Абло, который является креативным директором бренда Off-White, а также художественным руководителем мужской одежды марки Louis Vuitton.

Вирджил Абло, спасибо за то, что воплотил в жизнь мои замыслы и создал платье моей мечты,

– написала Хейли Бибер под фото.

Что интересно на роскошной фате невесты была надпись, которая в переводе на украинский означает "пока смерть не разлучит нас". Такой жест был довольно неожиданным, однако не менее романтичным. А вот жених предстал перед гостями в традиционном черном смокинге от французского дома моды CELINE.

Также Хейли Бибер опубликовала фото, на котором они с Джастином страстно целуют друг друга и не потеряла возможности похвастаться кольцами. Она выбрала бриллиантовое кольцо от Tiffany & Co., тогда как ее муж отдал предпочтение классическому варианту.



Джастин и Хейли Биберы / Instagram / @haileybieber



Кольца Джастина Бибера и Хейли Болдуин​ / Instagram / @haileybieber



Джастин и Хейли Биберы / Instagram / @haileybieber​

Джастин Бибер также поделился несколькими фото, однако он предпочел цветные снимки.