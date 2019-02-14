Роскошная и элегантная: королева Испании продемонстрировала два стильных образа

50 Читати новину українською
Королева Летиция
Королева Летиция / www.gettyimages.com

Королева Испании 46-летняя Летиция с мужем Филиппом VI посетили с официальным визитом Марокко. Поездка стала прекрасной возможностью для испанской журналистки в очередной раз подтвердить свой статус иконы стиля.

Сначала, когда королевская чета покидало Испанию, Летиция вышла в скромном сером платье, которое дополнила черными лодочками от Magrit и клатчем от Boss в тон.

Читайте также: Королева Испании промахнулась с выбором белья: курьезные фото


Королева Летиция и Филипп VI​ / Getty Images


Королева Летиция и Филипп VI​ / Getty Images


Королева Летиция и Филлип VI​ / Getty Images

После перелета королевская чета посетила торжественный прием у короля Марокко Мохаммеда VI. Для выхода Летиция примерила белоснежное длинное платье с кружевной отделкой от Varela. Ее образ завершал блестящий клатч того же бренда и белые босоножки на высоких каблуках от Magrit.


Королева Летиция и Филипп VI​ / Getty Images


Королева Летиция / Getty Images


Королева Летиция / Getty Images


Королева Летиция / Getty Images


Королева Летиция  / Getty Images

blog_ava
Смс-поздравления ко Дню Святого Валентина
сегодня
2285
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода Марокко
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 романтических хитов ко Дню Святого Валентина
сегодня 11:15 20 романтических хитов ко Дню Святого Валентина
2119
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
13 февраля 20:10 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 12280
Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
13 февраля 18:01 Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
134
Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
12 февраля 20:00 Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
Юлія Девда 381
Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
12 февраля 19:00 Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
Юлія Михайлова 252
В чем встретить День Валентина: стильные образы
12 февраля 17:35 В чем встретить День Валентина: стильные образы
1205
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук