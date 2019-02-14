Роскошная и элегантная: королева Испании продемонстрировала два стильных образа

Королева Испании 46-летняя Летиция с мужем Филиппом VI посетили с официальным визитом Марокко. Поездка стала прекрасной возможностью для испанской журналистки в очередной раз подтвердить свой статус иконы стиля.

Сначала, когда королевская чета покидало Испанию, Летиция вышла в скромном сером платье, которое дополнила черными лодочками от Magrit и клатчем от Boss в тон.

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Королева Летиция и Филипп VI​ / Getty Images



Королева Летиция и Филипп VI​ / Getty Images



Королева Летиция и Филлип VI​ / Getty Images

После перелета королевская чета посетила торжественный прием у короля Марокко Мохаммеда VI. Для выхода Летиция примерила белоснежное длинное платье с кружевной отделкой от Varela. Ее образ завершал блестящий клатч того же бренда и белые босоножки на высоких каблуках от Magrit.



Королева Летиция и Филипп VI​ / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images