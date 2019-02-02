Роскошная Эльза Хоск украсила обложку популярного глянца: эффектные фото

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret, несмотря на участие в одном из самых фееричных шоу и популярных показов белья, также снимается для мировых глянцев. Так, Эльза Хоск украсила новую обложку Vogue Beauty.

30-летняя Эльза Хоск снялась для обложки февральского номера журнала Vogue Beauty Taiwan. Новые снимки знаменитой модели появились на официальной страничке журнала в Instagram.

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Для фотосессии Эльзе пришлось сменить несколько образов и свободно менять один на другой. Так, на обложке она превратилась в женщину из 80-х. Ее волосы были красиво уложены назад, а в ушах были круглые золотистые серьги.



Эльза Хоск / Instagram / @vsactu

На втором фото авторы идеи захотели увидеть портрет модели, поэтому на снимке Эльза Хоск предстала крупным планом, демонстрируя массивные серьги в ушах и легкий макияж.



Эльза Хоск / Instagram / @vsactu

Третье фото точно стало любимым снимком мужской части поклонников. Ведь на нем модель позирует голой с большой змеей на шее. И на последней фотографии "ангел" Victoria's Secret предстала в воде с золотистой помадой на губах, с длинными серьгами в ушах и с браслетом на руке.



Эльза Хоск / Instagram / @vsactu



Эльза Хоск / Instagram / @vsactu

К слову, в декабре 2018 Эльза Хоск опубликовала небольшой спойлер с этой съемки на своей личной странице в Instagram. На фото она предстала со змеей, однако нигде не было указано, что она позировала для Vogue Beauty Taiwan.