Роскошная, как и 30 лет назад: какой была в молодости супермодель Синди Кроуфорд

Она уже не дефилирует по мировым подиумам, лишь на многочисленные уговоры фотографов позирует для обложек глянцев, а модельному делу пошагово обучает своих детей – 19-летнего сына Пресли и 17-летнюю дочку Кайю. Однако роскошный вид, в котором держит себя Синди Кроуфорд после завершения карьеры, заставляет невольно задерживать дыхание. Еще и потому, что сегодня топ-модели 90-ых исполняется 53 года.

По этому случаю Lifestyle24 решил показать вам, какой была в юности звезда глянцевых изданий. А также рассказать, как ей удалось отыскать универсальный секрет привлекательных форм, которыми супермодель радует не одно поколение поклонников и мотивирует на изменения тех, кто желает взяться за свое тело.

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Счастливый билет в будущее

Пожалуй, мир не знал бы о Синди Кроуфорд, если бы однажды летним днем 1982 года она решила не пойти на местное поле собирать кукурузу (вероятнее всего, в городке Де-Калб (штат Иллинойс, США), где родилась будущая модель). Но работать на огороде ее заставило болезненное состояние отца и желание заработать себе на новые платья в школу. Во время сбора урожая девушка попала в объектив фотокорреспондента, который как раз писал статью о сельскохозяйственных работниках и наряду с текстом в газете поместил снимок, на котором красовалась юная американка. Издание попало в руки одного фотографа, который предложил 16-летней Синди попробовать себя моделью.



Первое профессиональное фото Синди Кроуфорд на страницах газеты DeKalb NITE Weekly / HuffPost

Несмотря на то, что семья Кроуфордов не была богатой, избегать такого предложения для их дочери означало отказ от потенциальной популярности и приличных гонораров. Поэтому ради карьеры манекенщицы она решилась покинуть химический факультет Северо-западного университета, где проучилась несколько месяцев. Интересно, что на такое рискованное решение не повлияла даже стипендия, которую девушка получала в учебном заведении после успешного окончания школы.

Тренировки с подросткового возраста

Модельная эпоха девяностых уверенно диктовала всем, кто выходил на подиумы и принимал участие в фотосессиях для мировых глянцев, известную "формулу" – параметры 90-60-90. Тогдашних манекенщиц отбирали если не по таким меркам, то, по крайней мере по приближенным. Поскольку Синди с детства имела склонность к полноте, достичь желанных пропорций ей было нелегко.

Исправить ситуацию взялся личный тренер юной модели Раду Теодореску. Он составил для красотки комплекс ежедневных упражнений и благодаря ему при росте 176 сантиметров девушка весила 56 килограммов и имела пропорции 85-60-87. "Тогда я была счастливой моделью, ведь мне не приходилось менять себя или сидеть на диетах. С параметрами, которых удалось достичь, я вполне отвечала духу времени", – рассказывала в одном из интервью Синди Кроуфорд.



Благодаря тренировкам Синди Кроуфорд имела параметры 85-60-87 / Pinterest

Своим примером она решила вдохновлять других девушек и женщин. Поэтому в 1992 году, на пике своей карьеры, отсняла три видеотренировки: две на 40 минут и одну, продолжительностью 10 минут. На видео она сочетает упражнения по пилатесу, фитнесу, аэробике и кардионагрузке. Пожалуй, главное преимущество таких комплексов в том, что их можно выполнять в домашних условиях. Просмотреть или скачать видео уроки сегодня можно в свободном доступе, поэтому вы можете постоянно поддерживать в форме свое тело. В конце концов, к этому мотивирует вид супермодели во время того, как она выполняет физические упражнения.

Смотрите видео тренировок Синди Кроуфорд в молодости:

Пикантная родинка над губами

Это сегодня родинка над верхней губой является фирменным знаком Синди Кроуфорд. Однако в начале карьеры такой "метки" у губ модели не заметишь. Все потому, что фото с юной красавицей ретушировали. Одной из обложек, где девушку отсняли без родинки, является январский номер журнала великобританского Vogue за 1987 год.



На обложке журнала Vogue 1987 года родинку юной манекенщицы заретушировали / Vogue

Интересно, что потом за особый вид манекенщицы, пикантности которому, собственно, добавляла знаменитая "отметка", боролись глянцы, такие как Cosmopolitan и Glamour. Поэтому в начале 90-х годов Синди Кроуфорд приобрела статус супермодели и вместе с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой и Крисли Тарлингтон держала первенство в модельной индустрии. Ее гонорар за один показ составлял 60 тысяч долларов, а годовой доход превышал миллион.

Пройдут годы и красавица будет гордиться тем, что в свое время не поддалась на уговоры агентств распрощаться с родинкой, и даже назовет ее своеобразным "паспортом". "Однажды мы опаздывали на концерт, а по приезду пытались зайти на него с черного входа. Сначала охранники отказывались нас пропускать. Мой водитель сказал, что в авто я – Синди Кроуфорд. Тогда секюрити попросили меня показать родинку. Я медленно опустила окно и показала, что она у меня есть. В результате нам разрешили попасть на шоу", – признавалась в интервью Glamour Russia звезда.

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Дебютное обнажение для Playboy

Имея подтянутое тело, Синди Кроуфорд не хотела его скрывать. Поэтому к откровенным съемкам была готова. Уже в 22 года девушка украсила собой обложку июльского номера журнала Playboy, став первой супермоделью, которая позировала на его страницах обнаженной. Фотографировал молодую и сексуальную Кроуфорд Герб Ритц.

"Фотосессия происходила на песчаных пляжах Гавайских островов, которые так идут вулканической чувствительности Синди. Идея черно-белой съемки естественна, как сама модель. Фотографии, котороые получились, превзошли наши ожидания", – рассказывал автор снимков.



Одна из фотографий фотосессии для июльского номера издания "Playboy", 1988 год / The Daily Mail

В автобиографической книге "Жить и захватывать" Синди вспоминает, какими были три дня съемочного процесса: "Герб решил совместить съемки в Playboy с теми, которые мы запланировали для французского Vogue. Накануне обсудили, что мне не слишком комфортно сниматься полностью обнаженной. Поэтому те фото, которые мы сделали для эротического глянца, не слишком отличались от тех, которые подготовили для страниц Vogue. Главное, что мне ни разу не было дискомфортно, я не чувствовала себя объектом".

После съемок супермодели дважды предлагали позировать для Playboy – в 32 и почти в 40 лет. Предложение Кроуфорд приняла только раз, ведь в начале 2000-ых уже имела семью и детей и не хотела давать им повода для смущения.

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Второе место среди самых красивых женщин мира

Его американская супермодель заняла после актрисы Деми Мур, согласно результатам опроса читателей журнала Shape, который редакция устроила в 1997 году. В этот список включили 4000 претенденток!



Синди Кроуфорд стала самой красивой женщиной на планете после актрисы Деми Мур / Ok! Magazine