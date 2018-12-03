Роскошная Марго Робби стала звездой гламурного глянца и призналась, почему не хочет иметь детей

Австралийская киноактриса Марго Робби сегодня является одной из самых успешных звезд Голливуда. Она не только приняла участие в нескольких известных лентах, но и была номинирована на премию "Оскар-2018". Ее пригласили принять участие в фотосессии для декабрьского выпуска издания Porter Magazine.

Об этом сообщают на сайте издания.

28-летняя звезда "Отряда самоубийц" и "Я, Тоня" снялась в объективе украинского фотографа Елены Емчук. Для съемки Марго Робби примерила несколько стильных образов из весенне-летних коллекций известных брендов JENNIFER FISHER, ERES, KOSÅS, ALTUZARRA и других. Звезда позировала на территории роскошного поместья и демонстрировала свои стройные формы.

Читайте также: Марго Робби в изысканном платье Chanel покоряет Голливуд



Марго Робби для Porter Magazine



Марго Робби для Porter Magazine

В откровенном интервью Марго также призналась, что состоя в браке с кинорежиссером Томом Акерли она не задумывается о детях. И в ближайшем будущем пока что заводить их с мужем не планирует.

Нет. Сто процентов не готовы. Три дня назад мой муж остановился возле приюта для собак и у нас неожиданно появился щенок питбуля. У нас уже есть собака, ей два года, и она ведет себя, как маленький ребенок, из-за нее я не спала последние три ночи! Я предложила мужу оставить щенка у нас на несколько недель, но он настаивает на том, чтобы он остался с нами навсегда. Это шокировало меня, и я четко поняла, что мы пока не можем иметь детей, потому что я не могу справиться с двумя собаками, не говоря уже о детях!,

– искренне рассказала киноактриса.



Марго Робби для Porter Magazine

Она добавила, что ей нравится быть в статусе жены, так как ее жизнь стала намного интереснее и она чувствует за это большую ответственность. В то же время Робби добавила, что все же видит свое будущее в окружении детей, но это точно будет не в ближайшее время.

"Конечно, я вижу свое идеальное будущее с детьми. Лет через 30 я хочу сидеть за большим рождественским столом со своими детишками. Но не сейчас. В этом я уверена на все сто процентов", – добавила она.



Марго Робби для Porter Magazine



Марго Робби для Porter Magazine



Марго Робби для Porter Magazine

Напомним, что Марго Робби и Том Акерли тайно поженились в декабре 2016 года. Пара встречалась с 2013 года. В январе 2018 года стало известно, что режиссер приревновал свою жену к знаменитому голливудскому ловеласу Леонардо Ди Каприо. В 2014 году Марго и Леонардо принимали участие в съемках фильма "Волк с Уолл-стрит", а уже в 2019 году появятся вместе в фильме Квентина Тарантино, название которого пока не разглашают.