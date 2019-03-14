Роскошная Натали Портман украсила обложку французского глянца: нежные фото

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Натали Портман
Натали Портман / Instagram/ @the_red_artist

37-летняя голливудская актриса Натали Портман снялась для обложки французского журнала Marie Claire. Звезда предстала в апрельском номере в легком образе, надев платье из новой коллекции Dior.

Голливудская актриса Натали Портман стала лицом апрельского французского выпуска глянца Marie Claire. Перед камерами 37-летняя знаменитость позировала в легком наряде от бренда Dior, послом (представителем) которого она является уже несколько лет.

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К слову, Натали Портман также является лицом линейки косметических средств и духов. Для весенней съемки актриса выбрала несколько нарядов в одной цветовой гамме.

Так, на обложке журнала звезда предстала в белом длинном платье. Съемка, фотографом которой была Camilla Armbrust, проходила на природе, на фоне виднелись зеленые лужайки и красивые пальмы. На других снимках она позировала в кофте пастельных цветов и полупрозрачной юбке, сквозь которую просвечивалось белье.

Наталі Портман
Натали Портман / Instagram / @the_red_artist

Наталі Портман
Натали Портман / Instagram / @the_red_artist
 
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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Натали Портман
Источник: LifeStyle 24
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