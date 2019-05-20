Роскошная Пенелопа Крус с коллегой Антонио Бандерасом поразили выходом на красной дорожке Канн

Знаменитые испанские актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас прибыли во Францию на масштабный кинофестиваль. Звезды представляли фильм "Боль и слава", в котором сыграли главные роли. Так, испанским селебрити удалось очаровать красную дорожку Каннского фестиваля.

Каннский фестиваль проходит во Франции уже около недели и ежедневно звезды все больше поражают своими новыми выходами, для которых выбирают креативные, роскошные или элегантные наряды. Пенелопа Крус всегда предпочитает смешанные стили, благодаря чему никогда не остается незамеченной.

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58-летний Антонио Бандерас и 45-летняя Пенелопа Крус представляли новый фильм "Боль и слава" (Dolor y gloria), над которым работал знаменитый режиссер Педро Альмодовар.

На фотовстрече актеры, сыгравшие главные роли в фильме, появились в красивых образах. Пенелопа Крус выбрала асимметричное миди-платье в темных оттенках, а дополнила образ бриллиантовыми продолговатыми серьгами и черными босоножками. А ее спутник надел белые штаны, кофту подобную тельняшки, а поверх джинсовую куртку. Коллеги с удовольствием позировали перед камерами и много обнимались.



Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images