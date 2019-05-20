Роскошная Пенелопа Крус с коллегой Антонио Бандерасом поразили выходом на красной дорожке Канн

280 Читати новину українською
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images

Знаменитые испанские актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас прибыли во Францию на масштабный кинофестиваль. Звезды представляли фильм "Боль и слава", в котором сыграли главные роли. Так, испанским селебрити удалось очаровать красную дорожку Каннского фестиваля.

Каннский фестиваль проходит во Франции уже около недели и ежедневно звезды все больше поражают своими новыми выходами, для которых выбирают креативные, роскошные или элегантные наряды. Пенелопа Крус всегда предпочитает смешанные стили, благодаря чему никогда не остается незамеченной.

Читайте также: Пенелопа Крус в нежном образе и Антонио Бандерас посетили премьеру фильма "Боль и слава"

58-летний Антонио Бандерас и 45-летняя Пенелопа Крус представляли новый фильм "Боль и слава" (Dolor y gloria), над которым работал знаменитый режиссер Педро Альмодовар.

На фотовстрече актеры, сыгравшие главные роли в фильме, появились в красивых образах. Пенелопа Крус выбрала асимметричное миди-платье в темных оттенках, а дополнила образ бриллиантовыми продолговатыми серьгами и черными босоножками. А ее спутник надел белые штаны, кофту подобную тельняшки, а поверх джинсовую куртку. Коллеги с удовольствием позировали перед камерами и много обнимались.

Пенелопа Крус і Антоніо Бандерас
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images
 
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images
 
blog_ava
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
сегодня
83533
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Пенелопа Крус Каннский кинофестиваль
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
19 мая 10:02 Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
Марта Вересюк 670
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
19 мая 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
7391
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 391
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
18 мая 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 107
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
18 мая 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
222
Новости
Больше новостей
Залиште відгук