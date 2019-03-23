Роскошная Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась фигурой в рекламе купальников: пикантные кадры

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

31-летняя английская модель Рози Хантингтон-Уайтли представила собственную коллекцию купальных костюмов, которую создала совместно с брендом Marc&Spencer. Однако звезда не доверила никому представлять свои пляжные наряды, поэтому сама появилсь в сексуальной съемке на берегу океана.

На днях Рози Хантингтон-Уайтли представила первый результат сотрудничества с популярным брендом Marc&Spencer. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки в закрытом купальнике в стиле 90-х. После этого модель решила не растягивать удовольствие и представила многие другие модели, которые эффектно подчеркивают ее стройную фигуру.

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В своей коллекции Рози представила купальные костюмы в цветочных принтах, которые виглядят очень нежно, но в то же время глубокие декольте добавляют незаурядную сексуальность. Также 31-летняя модель позировала в черном пляжном наряде, бюстгальтер которого пошит в форме топа. Экзотическая фотосессия, в которой снялась Рози Хантингтон-Уайтли, очаровала ее поклонников, которые оставляли немало комплиментов под ее снимками.

Розі Хайнтінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли​ / Instagram / @rosiehw

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Розі Хайнтінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли​ / Instagram / @rosiehw

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Мода
Источник: LifeStyle 24
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