Роскошная Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась фигурой в рекламе купальников: пикантные кадры

31-летняя английская модель Рози Хантингтон-Уайтли представила собственную коллекцию купальных костюмов, которую создала совместно с брендом Marc&Spencer. Однако звезда не доверила никому представлять свои пляжные наряды, поэтому сама появилсь в сексуальной съемке на берегу океана.

На днях Рози Хантингтон-Уайтли представила первый результат сотрудничества с популярным брендом Marc&Spencer. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки в закрытом купальнике в стиле 90-х. После этого модель решила не растягивать удовольствие и представила многие другие модели, которые эффектно подчеркивают ее стройную фигуру.

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В своей коллекции Рози представила купальные костюмы в цветочных принтах, которые виглядят очень нежно, но в то же время глубокие декольте добавляют незаурядную сексуальность. Также 31-летняя модель позировала в черном пляжном наряде, бюстгальтер которого пошит в форме топа. Экзотическая фотосессия, в которой снялась Рози Хантингтон-Уайтли, очаровала ее поклонников, которые оставляли немало комплиментов под ее снимками.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли​ / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли​ / Instagram / @rosiehw