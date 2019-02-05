Роскошная Сальма Хайек посетила церемонию The Globe de Cristal Awards в Париже: эффектные фото

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Сальма Хайек
Сальма Хайек / Getty Images

Ежегодная церемония вручения премий The Globe de Cristal Awards традиционно состоялась в Париже накануне. Светское мероприятие посетила 52-летняя продюсер Сальма Хайек.

Для звезд, которые каким-либо образом причастны к художественным или культурным достижениям, первый понедельник февраля стал насыщенным и продуктивным. Накануне, 4 февраля, в Париже состоялась ежегодная церемония награждения The Globes de Cristal Awards (Хрустальный глобус,– 24 канал).

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На красную дорожку вышла 52-летняя телевизионная продюсер Сальма Хайек в черном вечернем платье до пят. Изюминкой платья была розовая вставка посередине, которая от пояса образовывала красивые рюши. Тонкую талию продюсера подчеркивал тонкий пояс из светлых камней. Телезвезда дополнила свой образ черным клатчем и бриллиантовыми украшениями. В ее ушах были продолговатые серьги, а на руках массивные перстни. Волосы Сальмы Хайек как всегда были аккуратно уложены и слегка подкручены. Глаза она подвела темными тенями, а губы нежно-розовой помадой.

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Getty Images

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд
Источник: 24 канал
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