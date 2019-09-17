Роскошная Виктория Бекхэм снялась для обложки глянца и рассказала о своих морщинах

Британская икона стиля и одна из самых популярных дизайнеров современности Виктория Бекхэм уже давно покорила фэшн-индустрию, поэтому теперь решила реализовать себя в области красоты. Экс-участница группы Spice Girls снялась для обложки журнала, продемонстрировав различные бьюти образы.

На своем показе на лондонской неделе моды Виктория Бекхэм представила не только новую коллекцию одежды, но и испытала свою дебютную косметическую линейку. Модели выходили на подиум с макияжем, для создания которого визажисты использовали новые средства от известного дизайнера.

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Однако не только подчиненные Виктории Бекхэм испытали на себе устойчивость и качество ее косметики, но и владелица новой марки. 45-летняя дизайнер снялась для трех обложек британского журнала Glamour. На каждой из версий она продемонстрировала различные образы, среди которых обычный нюдовий макияж, smokey eyes, а также праздничный вечерний.

Во время фотосессии Виктория Бекхэм рассказала о своем внешнем виде и как относится к изменениям, которые приходят к ней с возрастом.

Есть что-то действительно освободительное в том, чтобы принять то, кем я являюсь в 45 лет, чувствовать себя благодарной и довольной. Погружение в мир красоты, к слову, очень помогло мне в этом. Я хочу дать понять всем, как важно заботиться о том, что у вас есть. Я хочу, чтобы люди ценили себя. Да, у нас, и у меня тоже, есть морщины, и это нормально,

– заявила роскошная Виктория Бекхэм.

Стоит добавить, что на каждой из трех обложек журнала фотографы и ретушеры использовали минимум эффектов для кожи, поэтому фанаты британской иконы стиля смогут увидеть ее морщины под глазами.



Виктория Бекхэм для обложек Glamour / Коллаж​ LifeStyle 24