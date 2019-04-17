Роскошная Жасмин Тукс снялась для обложки Harper's Bazaar: яркие фото
28-летняя "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс умеет покорять не только подиумы, на которых всегда появляется эффектно, но и сердца поклонников глянцевых журналов. Так, на обложке майского Harper's Bazaar Latin America модель предстала в стильных и мечтательных образах.
Знаменитая калифорнийская красавица с экзотической внешностью Жасмин Тукс успешно работает в фэшн-индустрии уже более 13 лет. Однако каждый ее выход на подиум или съемка для обложки глянца отличается особой подачей, энергетикой и стилизацией. Так, на обложке майского выпуска Harper's Bazaar "ангел" Victoria's Secret предстала в мечтательном образе.
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Сдержанные фото, на которых Жасмин Тукс завораживает взглядом, не могли не покорить сердца ее фанатов. Поэтому фотографии, которые модель опубликовала на своей странице в Instagram, меньше, чем за сутки собрали почти 100 тысяч лайков и более 600 комментариев.
На фото американка позирует в соблазнительном домашнем наряде розового цвета, длинном светлом платье с высоким разрезом и в костюме, который состоял из коротких шортов, топом и oversize-пиджака. На одном из снимков голову Жасмин Тукс украшал платок из пайеток, а на руках красовалось множество аксессуаров.
Фото: Instagram / @jastookes
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