Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма отпраздновал день рождения. Танцору исполнилось 28 лет. По этому случаю его жена Лилия устроила настоящий праздник в Одессе.

Яркими моментами празднования в роскошном лимузине Яма поделился на личной странице в инстаграме. Он показал вечеринку в кругу друзей и отметил, что возлюбленная в очередной раз удивила его.

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День рождения Влада Ямы

Лилия Яма решила устроить для своего избранника настоящий праздник. Пара вместе уже много лет, и их любовь с каждым днем становится все сильнее. Утром, в день рождения Лилия повезла Влада в неизвестном направлении. Позже он понял, что они приехали в Одессу. Там танцора ждал яркий сюрприз.

Звездная жена наняла роскошный лимузин и пригласила ближайших друзей. Они всю ночь ездили по ночному городу и наслаждались праздничной вечеринкой.

Любимая, спасибо за праздник! Я действительно был ошеломлен от счастья. Сколько лет мы вместе, а ты удивляешь меня все больше! Друзья, спасибо каждому, мы "порвали" Одессу!"

– написал в публикации Влад.

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