Американская блогерша и миллионерша Кайли Дженнер после нескольких месяцев карантина наконец выбралась на отдых со своими друзьями и семьей. Звезда отдыхает на роскошном курорте в штате Юта, откуда виды и апартаменты не могут не завораживать.

Светская львица Кайли Дженнер вместе с дочкой Сторми, сестрой Кендалл и ее друзьями отправились на курорт Амангири в Каньон-Пойнт, штат Юта. Он расположен прямо посреди пустыни национального памятника Гранд-Эскаланте, где в минувшие недели здесь отдыхали звездные супруги Джастин и Хейли Бибер.

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Вечером территория курорта красиво подсвечивается фонарями, а любоваться красотой природы можно прямо из номеров отеля, в которых панорамные окна и большие террасы. На территории апартаментов также есть бассейны и аквариумы.

Недалеко от отеля можно покататься в водоеме, как это сделала Кендалл Дженнер и наблюдать за фейерверками.

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К отдыху Кайли Дженнер подошла ответственно – звезда прихватила с собой несколько соблазнительных образов, в которых уже успела сделать фотосессии возле каньона. Черное длинное и золотистое короткое обтягивающие платья и платье горчично-коричневых оттенков прекрасно подчеркивали ее грудь, талию и ягодицы. Свой образ Кайли завершила длинной плетенной косой и макияжем.

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