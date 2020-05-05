Роскошные крылья и эротические костюмы: как звезды в соцсетях ностальгируют по Met Gala

Американский Бал института костюма Met Gala ежегодно проходит в начале мая, однако в этом году его отменили из-за карантинных ограничений вследствие COVID-19. Из-за этого звезды не смогли покрасоваться на красной дорожке мероприятия и ограничились лишь архивными фото в соцсетях.

Тема бала Met Gala в 2020 году имела название "О времени: Мода и продолжительность", поэтому фанаты ожидали от своих звездных кумиров самых удивительных образов, создателями которых могли стать мировые кутюрье. Но вместо вспышек фотокамер и красных дорожек бал костюмов состоялся только в режиме онлайн и только между фанатами мероприятия, которые обсуждали образы знаменитостей прошлых лет. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Звездный бал Met Gala 2020 переносят из-за коронавируса

А сами модели, артисты и актеры 4 мая, в день запланированного события, опубликовали в социальных сетях щемящие сообщения, где отметили, что скучают по Met Gala и хотят вспомнить хотя бы свои прошлогодние образы. Среди звезд, кто опубликовали архивные фото, – Кендалл Дженнер, Кара Делевинь, Блейк Лайвли, Эмили Ратаковски, Хейли Болдуин, Дженнифер Лопес и многие другие.

Кендалл Дженнер

Блейк Лайвли

Эмили Ратаковски

Хейли Болдуин

Дженнифер Лопес

Кара Делевинь