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Роскошные крылья и эротические костюмы: как звезды в соцсетях ностальгируют по Met Gala

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Звездное селфи в зеркале в уборной Met Gala
Звездное селфи в зеркале в уборной Met Gala / Instagram / @voguemagazine

Американский Бал института костюма Met Gala ежегодно проходит в начале мая, однако в этом году его отменили из-за карантинных ограничений вследствие COVID-19. Из-за этого звезды не смогли покрасоваться на красной дорожке мероприятия и ограничились лишь архивными фото в соцсетях.

Тема бала Met Gala в 2020 году имела название "О времени: Мода и продолжительность", поэтому фанаты ожидали от своих звездных кумиров самых удивительных образов, создателями которых могли стать мировые кутюрье. Но вместо вспышек фотокамер и красных дорожек бал костюмов состоялся только в режиме онлайн и только между фанатами мероприятия, которые обсуждали образы знаменитостей прошлых лет. Об этом сообщает 24 канал.

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А сами модели, артисты и актеры 4 мая, в день запланированного события, опубликовали в социальных сетях щемящие сообщения, где отметили, что скучают по Met Gala и хотят вспомнить хотя бы свои прошлогодние образы. Среди звезд, кто опубликовали архивные фото, – Кендалл Дженнер, Кара Делевинь, Блейк Лайвли, Эмили Ратаковски, Хейли Болдуин, Дженнифер Лопес и многие другие.

Кендалл Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

some MET’s of the past ?

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

Блейк Лайвли

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...when the carpet matches the Blakes. Met Ball 2018, 2017, 2016

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively)

 

Эмили Ратаковски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met memories

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Хейли Болдуин

 

Дженнифер Лопес

 

Кара Делевинь

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Met Gala Мода Эротика Эмили Ратаковски Дженнифер Лопес Блейк Лайвли Кара Делевинь Хейли Болдуин Кендалл Дженнер Стиль и мода
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